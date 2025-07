"Outra vez." Quando os medicamentos falsos chegam por carta

A azáfama é grande num dos cantos do armazém. Junto a uma passadeira rolante, uma dezena de pessoas inspecionam todas as caixas de medicamentos que ali chegam, selecionados por suspeitas de falsificação.

Esta inspeção, que decorre em instalações dos CTT, na região de Lisboa, faz parte da operação internacional Pangea, coordenada pela Interpol e focada no combate à venda "online" de medicamentos falsificados.

"Outra vez. É o mais habitual", diz uma das funcionárias da Autoridade Tributária que participa na ação, em conjunto com o Infarmed e elementos da Polícia Judiciária, confirmando que o medicamento em causa, comprado na internet, não é nada do que o comprador julga, representando um perigo para a saúde.

A operação anual Pangea, decorreu desta vez entre dezembro de 2024 e maio de 2025, mas durante todo o ano, graças a um protocolo específico, o Infarmed e a AT verificam encomendas e a autoridade do medicamento analisa e decide se se trata de um medicamento com suspeita de falsificação, ou não, e qual o destino a dar-lhe.