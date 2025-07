Manifestantes angolanos ameaçaram Portugal junto ao Palácio de São Bento? É falso

O vídeo de uma alegada "manifestação de imigrantes angolanos em frente à residência oficial do primeiro-ministro, com ameaças à segurança interna de Portugal", é de um protesto realizado em Londres a pedir justiça pela morte de Maria Luemba.

Alegação: "protesto em frente à residência oficial de Luís Montenegro" ameaça que "as coisas vão ficar feias"

Na quinta-feira, dia 3 de julho, uma conta anónima do X/Twitter de apoio ao Chega, com o pseudónimo "Sr. Dr. Zé Nunes" publicou um vídeo de 19 segundos de um alegado "protesto em frente à residência oficial de Luís Montenegro" onde se vê e ouve um manifestante de megafone a dizer que "ou vocês resolvem isso com máxima urgência, ou então as coisas vão ficar feias".

Esse tweet, que não indicava qual a origem e o contexto das imagens, já obteve mais de 23 mil visualizações e largas dezenas de partilhas e comentários, muitos deles de teor racista e com pedidos de deportação devido à "ameaça" feita num protesto junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

No dia seguinte, sexta-feira, outra conta do mesmo espetro voltou ao tema. embora sem publicar aquele vídeo. Num tweet já com mais de 154 mil visualizações e centenas de partilhas e comentários, a conta "Questiona-te" afirma que "a comunidade imigrante de Angola fez uma manifestação em frente à residência oficial do primeiro-ministro e ameaçou a segurança interna de Portugal.".

Os autores desse tweet adicionaram a alegação de que "o porta-voz angolano afirmou que as coisas ficarão "feias" caso bloqueiem a sua entrada em Portugal", afirmação que não existe naquele vídeo.

Factos: vídeo mostra protesto junto à embaixada portuguesa em Londres

Uma pesquisa reversa do fotograma do vídeo que mostra a alegada residência do primeiro-ministro revela em segundos que se trata na verdade de um dos edifícios da embaixada portuguesa em Londres, nomeadamente a residência do embaixador.

A pista seguinte foram alguns elementos gráficos também visíveis no vídeo e facilmente associáveis a Angola, como o boné do manifestante e uma t-shirt que alguém segura igualmente com as cores angolanas. .

Estas duas pistas permitiram realizar algumas pesquisas no Google e em redes sociais como o TikTok, e chegar a um dos vídeos de convocação daquele protesto para o dia 28 de junho, numa iniciativa solidária pela morte de Maria Luemba, uma jovem angolana encontrada morta a 12 de junho, em Sever do Vouga, Aveiro.

Pesquisas posteriores no Youtube e no TikTok permitiram encontrar vários vídeos do protesto realizado em Londres, incluindo o vídeo original de quase três minutos de onde foram extraídos os 19 segundos que circulam em Portugal.

Nesse vídeo, é possível ouvir uma versão mais completa da intervenção daquele manifestante e o contexto daquelas palavras. Entre as afirmações, destaca-se o "sentimento de tristeza e de revolta" pela morte da jovem, sobretudo "contra a justiça portuguesa e contra o governo português, que está a fazer vista grossa a esta situação".

"Nós não podemos nos calar (...). Estamos chateados com essa situação e vamos deixar já aqui um comunicado ao governo português. Ou vocês resolvem isso com máxima urgência, ou então as coisas vão ficar feias, porque uma vida perdida é uma vida, independentemente da cor da pele, da raça, todos nós temos sangue, o sangue é só vermelho", afirmou o manifestante.