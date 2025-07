Cenas de um julgamento. Juíza não admite que Sócrates sugira que tem "défice cognitivo"

De gravata vermelha, fato cinzento e voz forte, José Sócrates apresenta-se para a segunda sessão do julgamento do processo Marquês. A voz forte não é pormenor de somenos importância. José Sócrates vai finalmente falar perante o tribunal. Depois de mais de uma década, o antigo primeiro-ministro ouve a juíza Susana Seca explicar que ele pode prescindir de prestar declarações nesta fase do julgamento, sem ver a sua defesa prejudicada. Mas Sócrates não quer. “Eu iriei abordar todas as questões da Operação Marquês”, assegurou perante o tribunal. E foi avisando que poderia estar horas, dias a fazê-lo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O processo é extenso, as acusações que lhe são dirigidas várias e José Sócrates sugere dividir a sua exposição por temas. Esta terça-feira, dedicou-se às questões relacionadas com a PT e a sua relação com Ricardo Salgado, antigo presidente do Banco Espírito Santo.

As ideias estão organizadas na cabeça de Sócrates, mas o arguido choca inúmeras vezes com a juíza Susana Seca, presidente do coletivo de juízes. José Sócrates queixa-se que é interrompido e ouve repreensões da magistrada. “Não vamos entrar em diálogo”, assegura a juíza ao antigo chefe de Governo. Sócrates quer passar em revista testemunhos feitos durante a fase de instrução, cita documentos e vai desfiando argumentos para contestar as acusações que lhe são feitas. A juíza tenta que atalhe caminho. “A prova produz-se em audiência e somos nós que avaliamos”, diz a juíza, acrescentando que os “testemunhos na instrução não valem nada” e que se José Sócrates for ler os depoimentos “não saímos daqui”. Sócrates teima. “Não vou seguir essa orientação” e ouve nova advertência: “as declarações são livres, mas têm regras”. Com o andamento do dia, as questões mais processuais acalmam, mas o choque entre juíza e José Sócrates nem por isso. O antigo primeiro-ministro por várias vezes adjetiva as acusações de que é alvo como sendo “falsa”, delirante”, “amalucada”, “estapafúrdia” ou “fantasiosa”. Há também alturas em que se irrita com o procurador do Ministério Público, indicando que ele, o procurador, só pode falar se a juíza der a palavra. E outras alturas em que, com alguma ironia, mostra-se surpreendido com perguntas da juíza. "Não vai continuar nesse tom"

A meio da tarde, a juíza Susana Seca parece ter atingido o seu limite, notando a Sócrates que os presentes na sala têm “todos o mesmo nível de inteligência”. “Não tem de fazer escárnio e fazer crer que eu tenho défice cognitivo ou dar a entender que o tribunal não tem conhecimento. Não vai continuar nesse tom, não vai usar expressões irónicas dirigidas a mim, nem ao Ministério Público”, continua a juíza.