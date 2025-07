No Colégio Moderno, os telemóveis estão proibidos há quase 20 anos. "Medida vem tarde, houve laxismo"

Em 2008, a rede social Instagram e o WhatsApp ainda não existiam, o Facebook tinha nem meia dúzia de anos e ainda seria preciso quase uma década para o mundo assistir ao lançamento do Tik Tok. Nesse ano, em Portugal, existiam apenas alguns modelos de “smartphone” no mercado e o primeiro iphone tinha sido lançado somente no ano anterior. O cenário remete-nos para um tempo em que a generalização dos ecrãs era comedida. Ainda assim, uma escola privada portuguesa decidiu, nesse ano de 2008, proibir totalmente a utilização de telemóveis no recinto escolar. “Fomos precursores”, reconhece Isabel Soares, diretora do Colégio Moderno, situado no Campo Grande, em Lisboa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há 40 anos à frente dos destinos deste reputado estabelecimento de ensino, Isabel Soares conta à Renascença que, “no início, foi uma luta dura”.

"Foi uma luta quase imposta por mim, porque até de alguns professores houve alguma reação. 'Ah, mas porque é que não podemos usar?'", conta a diretora. A reação dos pais também não foi animadora. "No início foram muito contra. Nós apreendemos o telemóvel sempre que o miúdo é apanhado com o telefone e os pais pensavam: 'Mas o telemóvel é meu, como é que se atrevem a retirá-lo?' Foi um bocadinho desconfortável", reconhece Isabel Soares. Hoje, 17 anos depois, a proibição é "reconhecida e aceite por todos, mesmo pelos alunos, até ao 12º ano, até aos 18 anos. E os pais, 99% acho que está absolutamente de acordo e aplaudem esta medida". Mas, numa altura em que os alertas para os riscos do excesso de utilização do telemóvel eram pouco comuns, o que levou esta diretora a avançar com uma proibição total do uso dos telemóveis? "Li bastante sobre a matéria na altura, que os telemóveis eram um fator de distração dos miúdos e de pouca concentração dos miúdos. Aliás, não é por acaso que, desde o início, os grandes especialistas de Silicon Valley tinham todos os filhos em escolas altamente formais, altamente tradicionais, onde não eram permitidos os computadores nem os telemóveis", nota Isabel Soares. "Isso também nos dizia alguma coisa, também nos dava algum sinal de que se eles - que eram os grandes especialistas - não queriam os filhos a usar ecrãs, lá tinham as suas razões", reforça. No Colégio Moderno, os telemóveis podem ir no bolso ou na mochila dos alunos. Não são recolhidos no início do dia e devolvidos no fim, nem os "alunos revistados". "Confiamos neles", assegura a diretora. Mas todos sabem que, naquela escola, um telemóvel na mão de um aluno, é um telemóvel potencialmente apreendido.

No Regulamento Interno do colégio, lê-se que "não é permitida a utilização de telemóveis em todas as instalações da escola" e que "ao aluno que violar esta norma será retirado o telemóvel". Se o aluno reincidir, "poderá ser aplicada uma medida corretiva e o respetivo telemóvel ser retido até uma semana". Isabel Soares esclarece que nem na sala de aula são utilizados. "Em ambiente de sala de aula, têm recurso às novas tecnologias, sempre que querem. Em todas as salas há internet, há computador, há videoprojetor e, portanto, têm sempre recurso às novas tecnologias, sob orientação do professor", assegura. Quase duas décadas depois da proibição de uso de telemóveis, Isabel Soares está satisfeita com os resultados. "Os miúdos não precisam de telemóveis para estarem na escola e o tempo veio dar-nos razão. Às vezes vou a outras escolas e uma das coisas que me assusta é ver os miúdos todos sentados, cada um com o seu telemóvel e não falam uns com os outros", descreve. Já no Colégio Moderno o cenário é diferente, assegura a diretora. "O que me dá mais prazer na minha escola é que passo pelos campos, pelos recreios e pelos corredores e os miúdos estão a confraternizar uns com os outros, estão a jogar à bola, estão a correr, estão a saltar, estão a conviver", diz com indisfarçável orgulho. Apesar de ver com agrado a realidade do recreio do Colégio Moderno, nem tudo é perfeito, assegura.