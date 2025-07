No Colégio Moderno, os telemóveis estão proibidos há quase 20 anos. "Medida vem tarde, houve laxismo"

No Regulamento Interno do colégio lê-se que “não é permitida a utilização de telemóveis em todas as instalações da escola” e que “ao aluno que violar esta norma será retirado o telemóvel”. Se o aluno reincidir, “poderá ser aplicada uma medida corretiva e o respetivo telemóvel ser retido até uma semana”.

Isabel Soares esclarece que nem na sala de aula são utilizados.

“Em ambiente de sala de aula, têm recurso às novas tecnologias, sempre que querem. Em todas as salas há internet, há computador, há videoprojetor e, portanto, têm sempre recurso às novas tecnologias, sob orientação do professor”, assegura.

Quase duas décadas depois da proibição de uso de telemóveis, Isabel Soares está satisfeita com os resultados. “Os miúdos não precisam de telemóveis para estarem na escola e o tempo veio dar-nos razão. Às vezes vou a outras escolas e uma das coisas que me assusta é ver os miúdos todos sentados, cada um com o seu telemóvel e não falam uns com os outros”, descreve.

Já no Colégio Moderno o cenário é diferente, assegura a diretora. “O que me dá mais prazer na minha escola é que passo pelos campos, pelos recreios e pelos corredores e os miúdos estão a confraternizar uns com os outros, estão a jogar à bola, estão a correr, estão a saltar, estão a conviver”, diz com indisfarçável orgulho.

Apesar de ver com agrado a realidade do recreio do Colégio Moderno, nem tudo é perfeito, assegura.

