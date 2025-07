O "vaudeville" das escutas, um motorista à espera e o cansaço de Sócrates ao terceiro dia de julgamento

“Estou tão cansado, isto faz algum sentido?”, desabafou a meio da tarde José Sócrates, depois de ser, de novo, questionado sobre a intervenção do Governo na OPA da SONAE sobre a PT. A juíza-presidente, Susana Seca, acedeu e fez de imediato um intervalo de dez minutos no autêntico pingue-pongue entre as questões do procurador Rui Real e as respostas do antigo-primeiro-ministro.

A greve de dois dias dos magistrados do Ministério Público, que começou esta quarta-feira, não se fez sentir no julgamento do processo Operação Marquês e, sempre de pé, Sócrates foi respondendo às perguntas do procurador sobre a sua relação com o ex-banqueiro Ricardo Salgado. A dada altura, foi confrontado com novas escutas telefónicas, mesmo após os avisos da juíza-presidente ao procurador no período da manhã de que não iria permitir interceções que colocassem em causa a “vida privada” dos arguidos.

As novas escutas que se ouviram no tribunal acabaram por colocar em contradição o ex-primeiro-ministro e o seu antigo motorista. Ouviu-se taxativamente João Perna, em abril de 2014, em conversa com alguém a dizer que era meia-noite e que ainda teria de esperar por Sócrates que estaria a jantar em casa de Ricardo Salgado. A cada duas palavras surgia uma asneira e o uso intensivo de palavrões era de tal modo que o procurador declarou as expressões como “coloridas”, mas o motorista deixava claro o que Sócrates depois negou.

“Acabei de chegar à boca do inferno. Sabes quem é o Ricardo Salgado?”, começa por se ouvir Perna perguntar ao seu interlocutor, referindo ainda que está à porta da casa do ex-banqueiro a aguardar pela saída de Sócrates “Tenho que estar à espera, car***lho, já é meia-noite”, acrescentou o motorista, lamentando-se do tempo de espera.