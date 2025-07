"No humor nada é sagrado". Terminou o julgamento Anjos vs. Joana Marques, que coloca à prova a liberdade de expressão

Quais são os limites à liberdade de expressão? A questão é colocada muitas vezes em abstrato e pretende provocar uma reflexão. Só que este verão passou do papel à prática no julgamento do caso Anjos vs. Joana Marques.

Os irmãos Nelson e Sérgio Rosado - os Anjos - colocaram Joana Marques em tribunal e exigem 1 milhão e 118 mil euros de indemnização à humorista por causa de um vídeo publicado em abril de 2022. O julgamento terminou esta sexta-feira, dia 11 de julho, e as alegações finais serviram para mostrar que há dois mundos distintos em choque.

"Destruição de carreira" vs "uma piada"

O mesmo vídeo é interpretado de formas diferentes. De um lado, a defesa dos Anjos insistiu numa indemnização e pede que o tribunal obrigue Joana Marques a eliminar o vídeo e a nunca mais o mencionar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“É o entorpecimento constante da verdade. O humor é um exercício nobre num Estado de Direito. Nós somos pró-humor, não nos venham dizer é que vale tudo", argumentou Natália Luís, uma das advogadas dos artistas.