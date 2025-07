Helena Roseta acusa Câmara de Loures de abuso de poder

Há falta de resposta estruturada da câmara e do Governo

Helena Roseta acusa ainda o município — e também o Governo — de ausência de soluções estruturadas para a crise habitacional.

“Posso dizer — porque tenho investigado isto — que a Estratégia Local de Habitação de Loures, de 2021, identificava 22 AIRUs, aquilo que chamamos de bairros precários”, afirmou Roseta, esclarecendo que esses núcleos habitacionais correspondem a um total de 1.050 famílias que vivem em situações de grande vulnerabilidade, muitas vezes em terrenos que não podem ser legalizados.

Os recentes despejos, que estão a afetar várias dezenas de famílias no Bairro do Talude, são apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais abrangente: “Há muitas mais [famílias] no concelho de Loures, e há muitíssimas mais na área de Lisboa.”

A antiga autarca de Cascais critica ainda a solução apresentada, na segunda-feira, pela vereadora da Câmara de Loures Paula Magalhães, que teria sugerido às famílias despejadas que resolvessem o problema por si, com a autarquia a assegurar apenas um mês de renda e o mês de caução. “Com que dinheiro é que arranjam uma casa? Mesmo com o mês de caução e de renda paga pela câmara, como é que pagam os meses seguintes? Onde é que estão essas casas? Não existem”, questiona Roseta.