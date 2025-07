Mais de 300 agrupamentos de escolas já funcionam por semestres

Em Benfica, os semestres são para continuar

Mas se esta é a experiência e o relato no Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, em Oeiras, em Lisboa encontramos, por exemplo, o Agrupamento de Escolas de Benfica com uma experiência distinta.

O ano letivo que agora terminou foi o terceiro em modo semestral. Todos os anos o agrupamento tem feito um balanço e a opção tem sido continuar, explica a diretora Rosária Alves, que, admite, foi preciso algum tempo para mudar práticas.

“Numa primeira avaliação, devo dizer que a avaliação foi muito mais positiva por parte dos professores do que por parte dos alunos, porque efetivamente os professores trabalhavam num regime semestral, mas ainda com o ‘chip’ a pensar num regime trimestral”, descreve a diretora.

Resultado: “Houve uma sobrecarga dos alunos, nomeadamente nos períodos de interrupção, em que o previsto seria os alunos irem para casa descansar.”

No ano letivo seguinte o cenário melhorou. “Fomo-nos acostumando à ideia, mudando efetivamente as nossas formas de trabalhar, os critérios gerais de avaliação, os critérios específicos de avaliação”, adianta.

Uma das mudanças mais impactantes foi colocar, “de facto, o peso das avaliações não nos instrumentos, mas efetivamente nos trabalhos que os garotos fazem no dia a dia”.

E se no primeiro ano que estiveram por semestres, o esquema não agradou à maioria, “numa segunda avaliação já foi mais consensual”.

“Os professores continuam mais satisfeitos com este modelo de calendarização e, apesar de ainda não termos a grande maioria dos alunos satisfeitos com esta medida, já aumentou a percentagem dos alunos que efetivamente gostam mais de trabalhar por semestre”, assegura.

Rosária Alves não concorda com a ideia de que na organização por semestres há menos tempo para os alunos recuperarem, lembrando que, neste regime, há mais momentos de informação: as notas intercalares de primeiro semestre, as notas finais de primeiro semestre, as notas intercalares de segundo semestre e as derradeiras notas de fim do segundo semestre.

Quanto aos pais, Rosária Alves lembra que, “como todas as mudanças em educação, elas demoram”: “Temos pais que estão contentes com a mudança e temos pais que ainda estão relutantes”, reconhece, mas, diz, não acha “que os encarregados de educação do Agrupamento de Escolas de Benfica sejam esmagadoramente contra o regime semestral”.

Semestres ou trimestres, o que diz a academia?

A possibilidade de as escolas poderem escolher se se organizam por semestres ou trimestres já foi avaliada pela academia. Em setembro de 2020 foi divulgado o Relatório de Avaliação da Reorganização do Calendário Escolar, um estudo coordenado por Estela Costa, investigadora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, Estela Costa diz que o estudo concluiu que “organizar por semestres ou organizar por trimestres, em si mesmo, não é relevante”.

“O que é relevante é o trabalho que se faz, a forma como as escolas, a partir dessa alteração, implementam a sua organização pedagógica”, acrescenta.

Estela Costa explica que “mudar para semestre está associado à necessidade de se reconfigurar a organização pedagógica da escola, ou seja, têm de existir mudanças ao nível das metodologias de ensino”.

“Ao fazer a reconfiguração do trabalho pedagógico, as escolas optaram por metodologias de ensino diversificadas, por práticas de avaliação diversificadas e não mantiveram, por exemplo, os testes como o único instrumento de avaliação”, refere a especialista, falando com base naquilo que a sua equipa encontrou no terreno.

Esta investigadora realça ainda que “um dos principais motes” da mudança de paradigma era “aliviar a pressão dos alunos, fazê-los sentir menos pressionados nos momentos de avaliação”, e ter também um “efeito ao nível do bem-estar dos professores, que dispunham de mais tempo para proceder a alterações, na avaliação e na gestão do currículo”, permitindo “gerir melhor o tempo de trabalho e o tempo de descanso”.

Questionada sobre se é favorável a impor que todas as escolas passassem à organização semestral, Estela Costa diz não ver “nenhum benefício nessa medida”.

“Penso que se ganhou muito em poder dar às escolas a opção. Isso é um ganho. Eu sou favorável à possibilidade de as escolas poderem fazer uma opção, uma opção que vá ao encontro daquilo que são as suas necessidades e da sala de aula”, remata.