Preço das casas triplica na Margem Sul. "Nem os bairros sociais escapam"

Sem trânsito e com a ajuda da ponte Vasco da Gama, o município da Moita fica a pouco mais de meia hora do centro de Lisboa. Talvez a proximidade à capital e a calma que por ali se vive explique que este tenha sido o concelho com mais procura de casa para comprar nos últimos três meses em Portugal.

Os dados são do portal imobiliário Idealista, que dá nota de um crescimento do interesse na periferia de Lisboa. No entanto, na Moita já há escassez de casas e os preços quase triplicaram nos últimos cinco anos. Comprar casa já não está ao alcance de um cidadãos comum.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Com 42 anos, Eva Mendonça tem uma loja de roupa no centro da Moita, comprou casa, não muito longe há dez anos e dá o próprio exemplo para mostrar a escalada de preços. Há dez anos, Eva pagou 120 mil euros pela casa onde vive, foi informar-se e atualmente conseguiria vender, no mínimo, por 220 mil euros. "É uma inflação muito grande e nem toda a gente consegue", lamenta.

Apesar de ter casa, está atualmente a viver um drama relacionado com o sector da habitação. O pai, que tem 65 anos, ficou viúvo há pouco tempo e vendeu a casa que tinha no Barreiro para comprar outra, na Moita, para ficar mais próximo das filhas. A família tinha uma habitação em vista, no entanto o negócio estava a ser feito por "vários herdeiros" que, por falta de entendimento, não concluíram (ainda) a venda.