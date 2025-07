Dezenas de voluntários limparam o entulho do Bairro do Talude onde há famílias a dormir em tendas

Ainda não são dez da manhã e no Bairro do Talude Militar, em Loures, há um pequeno grupo de voluntários que acabou de chegar e escuta as instruções dadas por Cadi Santos, do movimento Vida Justa, para se organizar o trabalho de limpeza.

Desde segunda-feira, quando as barracas começaram a ser demolidas, que as pessoas que continuaram no terreno em tendas, vivem ao lado do entulho e do lixo deixado pelas máquinas da autarquia.

O Movimento Vida Justa decidiu promover a jornada de trabalho este sábado e Gonçalo Filipe diz à Renascença que só depois do apelo é que a autarquia decidiu enviar para equipas de limpeza.

“A verdade é que tivemos uma semana com as crianças a dormir ao relento e pessoas a tomar banho na rua sem dignidade absolutamente nenhuma. Houve uma onda de solidariedade de pessoas que queriam ajudar de alguma forma. Nós montámos esta ação de limpeza e já somos dezenas. Há uma equipa da câmara que foi mobilizada depois do nosso apelo e ainda bem é a sua competência e tem os materiais necessários para o fazer” diz Gonçalo Filipe à Renascença.