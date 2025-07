"Quem salva um homem salva o mundo". Quase 40 mil já visitaram o Museu Aristides de Sousa Mendes

Foi na Casa do Passal que foram acolhidos refugiados da II Guerra Mundial, com vistos passados pelo então cônsul português em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes.

Hoje, é Luís Medeiros, técnico do Museu Aristides de Sousa Mendes, que orienta aquilo que chama de visitas de gratidão.

“Esta continua a ser uma casa cheia de crianças e cheia de pessoas. Aquilo que mais me toca a mim, pessoalmente, enquanto técnico de museu sãos as visitas de descendentes de sobreviventes, visitas que são feitas propositadamente para vir à procura do nome dos seus ascendentes nas paredes dos nossos elevadores, onde estão inscritos esses 14 mil nomes de pessoas salvas”, aponta, concluindo que “são visitas de gratidão e visitas preenchidas por muita emoção”.

“Quem salva um homem salva o mundo, e eu sou o mundo do meu avô”

O técnico do Museu Aristides de Sousa Mendes recorda uma visita em particular. “Lembro-me de um jovem norte-americano que veio propositadamente de Nova Iorque homenagear o seu avô, que tinha falecido há muito pouco tempo, com 93 anos, um sobrevivente do Holocausto, que chegara aos Estados Unidos precisamente graças a um visto de Aristides Sousa Mendes. Disse-me ele: Quem salva um homem salva o mundo, e eu sou o mundo do meu avô. E essa frase tocou-me particularmente, porque vi também nos olhos desse neto a emoção de estar aqui”, conta Luís Medeiros.

Um ano após a inauguração do Museu, a adesão fica acima de todas as expectativas. “Tivemos 34 mil visitantes ao longo deste último ano e quase 4 mil alunos de escolas de norte a sul do país”, anuncia Luís Medeiros, sublinhando a existência de um projeto educativo que permitiu que 3.900 alunos visitassem a casa de Aristides. As escolas deverão contactar o museu através do e-mail ou por telefone para obter mais informações.