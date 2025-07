Três em cada quatro professores têm dificuldade em lidar com indisciplina na sala de aula

A indisciplina nas escolas é uma das preocupações apontada pela esmagadora maioria dos professores que responderam a uma consulta promovida pela Federação Nacional da Educação (FNE), a que a Renascença teve acesso.



Mais de metade dos inquiridos considera que o comportamento dos alunos tem vindo a agravar-se. Três em cada quatro tiveram dificuldades em lidar com a indisciplina na sala de aula e apontam como um dos maiores problemas a incapacidade dos estudantes em cumprir as regras.

“Quando perguntado sobre os comportamentos dos alunos que mais os preocupam, aquilo que identificam de forma destacada aparece a incapacidade de os alunos em seguirem e cumprirem regras, seguida de conversas em sala de aula, na organização do trabalho, a distração com telemóveis, a violência entre alunos, uma assiduidade irregular, abusos verbais”, diz à Renascença o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros.

Professores reprovam smartphones na escola



Os professores associam muitos dos casos de indisciplina à utilização de smartphones no recreio, conclui o inquérito.

A esmagadora maioria dos inquiridos defende que os alunos de todos os níveis do ensino básico não deveriam utilizar estes aparelhos fora da sala de aula.

“Quando perguntado sobre os smartphones, são mais aqueles que estão preocupados com o recreio do que com o contexto de sala de aula. Porque, na sala de aula, ainda consigo controlar, enquanto lá fora, não controlo nada. Aquelas zangas e a violência entre alunos, muitas vezes têm como origem aquilo que acabaram de ver no TikTok ou no Facebook ou no Instagram ou num comentário no WhatsApp”, relata Pedro Barreiros.

De acordo com as novas orientações do Governo, a proibição do uso de smartphones abrange os alunos só até ao 6.º ano. A medida entra em vigor já no próximo ano letivo.

"Só 34% concordam com manuais digitais"

Esta consulta da FNE aos professores revela, também, que mais de metade dos inquiridos são contra a introdução dos manuais digitais.

“Só 34% é que concordam com a utilização desta ferramenta. Isto significa que há uma valorização do livro, há uma valorização do papel, da leitura e deste material em suporte de papel, comparado com o suporte digital”, sublinha Pedro Barreiros, em declarações à Renascença.

Os professores consideram que a remuneração não está ao nível das qualificações exigidas e mais de metade admite dificuldades financeiras associadas à profissão.