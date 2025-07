"Se não estivéssemos a apagar, já tinha ardido tudo". População combate fogos em Castelo de Paiva

Em Mó, já quase na fronteira com Arouca, a população usa o que consegue para defender a aldeia, numa altura em que as chamas já ameaçam as casas.

Aqui, as enxadas são usadas para combater o fogo e os panos de cozinha como máscaras.

“Ardeu tudo, está sempre a reacender, os bombeiros foram embora e nós é que temos que nos resguardar. Se não estivéssemos a apagar, isto já tinha ardido tudo”, dizem os moradores.

Adriano, do topo da aldeia, mostra o que já ardeu e o que ainda se pode salvar.

“Aqui há um outro lugar. Eu com as minhas máquinas fomos para lá apagar, para não deixar arder este lugar que fica aqui pertinho. Logo a seguir, a 50 metros, está tudo queimado”, conta.