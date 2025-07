Área ardida em Portugal mais do que duplica em apenas quatro dias de incêndios

São 29.414 hectares neste momento, quando eram cerca de 12 mil na sexta-feira da semana passada. Isto significa que, no espaço de quatro dias, foram consumidos quase 17 mil hectares de mato e floresta, mais do que em todo o país desde o início do ano até esse dia.

Só os três maiores incêndios destes dias - em Arouca, Ponte da Barca e Penamacor - são responsáveis por mais de 13.600 hectares

O dia com mais hectares de área ardida foi a segunda-feira, dia 28 de julho, com mais de 10 mil hectares consumidos em 24 horas. Deste número, mais de metade - 6 mil - foram no incêndio de Arouca e Castelo de Paiva, que alastrou até Cinfães.

No sábado, o total de área ardida no país foi superior a três mil hectares, enquanto os números provisórios do SGIFR apontam para cerca de 2.500 hectares de área ardida no dia de ontem, terça-feira.