Incêndios de Arouca, Penamacor e Ponte da Barca já são os três maiores de 2025

Segundo números do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) , o incêndio de Arouca foi o que consumiu mais hectares - 6.052 -, seguido do incêndio em Penamacor, com 2.489 hectares e do incêndio que lavra desde sábado em Ponte da Barca e Lindoso, com 1.892 hectares.

Os incêndios de Arouca , Penamacor e Ponte da Barca já são os três maiores do ano em termos de área ardida. Só o fogo em Arouca e Castelo de Paiva , que deflagrou na segunda-feira e atingiu os Passadiços do Paiva , já ultrapassou os seis mil hectares de área ardida.

Durante o ponto de situação da Proteção Civil nesta terça-feira, as autoridades indicaram que até às 8h00 da manhã já tinham ardido dois mil hectares no incêndio de Lindoso.



Até ao último fim de semana, o incêndio com maior área ardida tinha acontecido no Alandroal, a 8 de julho, com 1.373 hectares consumidos.

Só um outro incêndio, em Aljustrel, teve mais de mil hectares ardidos, a 30 de junho.

Número de incêndios é o segundo mais baixo dos últimos 25 anos

Esta terça-feira foi o dia com mais incêndios registados desde o início do ano, mas o número de fogos até ao dia 29 de julho é o segundo mais baixo dos últimos 25 anos para o mesmo período do ano.

Números do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) indicam que o ano de 2025, com 4.460 ocorrências registadas, só fica atrás do ano passado em número de fogos registados - 2.466 em 2024. O ano com maior número de incêndios por esta altura foi em 2005, quando foram registados mais de 23 mil incêndios até ao dia 29 de julho.

A incidência de ocorrências tem vindo a diminuir significativamente: oito dos anos com menos fogos registados até julho aconteceram na última década.