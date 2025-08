Incêndios em Portugal destruíram mais de 33 mil hectares até ao final de julho

Área ardida até julho é a 4.ª maior dos últimos 20 anos

Até ao início do mês de julho, arderam apenas cerca de oito mil hectares, com dois incêndios, no Alandroal e em Aljustrel, a acumularem mais de 1.700 hectares juntos.

Desde então, arderam mais 25 mil hectares.

A área ardida até ao final de julho é a quarta maior dos últimos 20 anos: só fica atrás dos anos de 2012, 2017 e 2022, ficando pouco abaixo da média desde 2000.

Os 33.310 hectares ardidos até 31 de julho são 7,5 vezes superiores à área ardida em 2024 no mesmo período e três vezes maiores do que a área ardida em 2023, ano que terminou com 34.509 hectares ardidos - quase o mesmo que 2025 acumula neste momento.