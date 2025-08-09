Menu
Porto desfilou pela libertação da Palestina

09 ago, 2025 - 23:35 • Rita Vila Real

As ruas do centro histórico do Porto foram atravessadas, este sábado, por várias dezenas de pessoas com faixas que apelavam à libertação de Gaza e ao boicote a Israel.

Centenas de pessoas juntaram-se para uma marcha de apoio ao povo palestiniano, que teve lugar na cidade do Porto, este sábado. O anoitecer na cidade invicta ficou marcado por bandeiras, lenços palestinianos e bonecos ensanguentados, sempre com a mesma palavra de ordem: "Libertar a Palestina".

Com início junto à Ponte D. Luís I, a iniciativa começou com discursos de apelo à paz e à vida do povo palestiniano. Uma grande bandeira fazia-se esvoaçar, em conjunto com faixas que apelavam à libertação de Gaza e ao boicote a Israel.

Durante os discursos, houve espaço para um breve conflito verbal entre um turista e vários manifestantes. No entanto, a situação não escalou.

Uma bandeira da Palestina marcou o início da manifestação na ponte de D. Luís. Foto: Rita Vila Real/RR
Início da manifestação, onde várias pessoas exibiam bandeiras da Palestina enquanto ouviam discursos de apelo à paz. Foto: Rita Vila Real/RR
Também na Ponte de D. Luís I foi colocada uma faixa pela libertação da Palestina. Foto: Rita Vila Real/RR
Cerca de uma hora depois do início das intervenções, fortemente aplaudidas, a marcha prosseguiu caminho. Pelos manifestantes, foram entregues bonecos ensanguentados, que representam os bebés vítimas do conflito armado. Lenços palestinianos e bandeiras cobriram quem marchou pela Ribeira, e muitos manifestantes interagiam com turistas nas esplanadas.

Pela rua Ferreira Borges e pela Rua das Flores, fez-se ouvir a voz de centenas de pessoas que cantaram, exigiram e aplaudiram, sempre em uníssono.

Na chegada à Avenida dos Aliados, o cartaz "Free Palestine" tomou a liderança da marcha. Foto: Rita Vila Real/RR
Pela cidade, as ruas preencheram-se de manifestantes que ergueram a voz para honrar o povo palestiniano. Foto: Rita Vila Real/RR
Manifestantes no início da marcha, a distribuir bonecos ensanguentados. Foto: Rita Vila Real/RR
A marcha de apoio culminou numa vigília na Avenida dos Aliados, onde a cultura palestiniana foi homenageada com uma interpretação do hino da Palestina, com uma exibição musical de flautas e com discursos.

A manifestação que marchou pelas ruas do Porto terminou na Avenida dos Aliados, onde os manifestantes se juntaram para uma vigília. Foto: Rita Vila Real/RR
Na Avenida dos Aliados, estenderam-se bonecos ensanguentados e faixas no chão, ao som do hino palestiniano. Foto: Rita Vila Real/RR
