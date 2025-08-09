Porto desfilou pela libertação da Palestina

09 ago, 2025 - 23:35 • Rita Vila Real
Centenas de pessoas juntaram-se para uma marcha de apoio ao povo palestiniano, que teve lugar na cidade do Porto, este sábado. O anoitecer na cidade invicta ficou marcado por bandeiras, lenços palestinianos e bonecos ensanguentados, sempre com a mesma palavra de ordem: "Libertar a Palestina".
Com início junto à Ponte D. Luís I, a iniciativa começou com discursos de apelo à paz e à vida do povo palestiniano. Uma grande bandeira fazia-se esvoaçar, em conjunto com faixas que apelavam à libertação de Gaza e ao boicote a Israel.
Durante os discursos, houve espaço para um breve conflito verbal entre um turista e vários manifestantes. No entanto, a situação não escalou.
Cerca de uma hora depois do início das intervenções, fortemente aplaudidas, a marcha prosseguiu caminho. Pelos manifestantes, foram entregues bonecos ensanguentados, que representam os bebés vítimas do conflito armado. Lenços palestinianos e bandeiras cobriram quem marchou pela Ribeira, e muitos manifestantes interagiam com turistas nas esplanadas.
Pela rua Ferreira Borges e pela Rua das Flores, fez-se ouvir a voz de centenas de pessoas que cantaram, exigiram e aplaudiram, sempre em uníssono.
A marcha de apoio culminou numa vigília na Avenida dos Aliados, onde a cultura palestiniana foi homenageada com uma interpretação do hino da Palestina, com uma exibição musical de flautas e com discursos.