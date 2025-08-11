Menu
Linha da Beira Alta. No bar da estação de Nelas a espera pelo comboio custa 900€ por mês

11 ago, 2025 - 06:30 • Liliana Carona

Apesar de haver comboios a fazer marchas de formação de maquinistas, no troço entre Pampilhosa e Mangualde, há prejuízos que já não são recuperáveis. A paragem prolongada dos comboios na Linha da Beira Alta (que está em obras há mais de três anos) custa caro a quem depende do movimento da estação. Na estação de Nelas, o dono do bar da CP perdeu cerca de 900 euros por mês e sonha com o regresso anunciado para setembro.

Ouça a reportagem de Liliana Carona

Até quando o telefone toca, Luís Bernardino apresenta-se sempre como "Luís da Estação". O próprio nome indica o vínculo de anos a fio ao Bar da CP, assim se chama o café de que é proprietário há mais de 30 anos.

Luís faz contas aos prejuízos que, com o encerramento da Linha da Beira Alta, lhe tiraram o sono.

“Faturei menos na caixa e foi muito prejuízo. Imagine que fazia, isto no bruto, lucro de 30 euros por dia. Agora a menos na caixa, ao fim do mês, são 900 euros a menos que faço. E para mim é muito dinheiro. Pago tudo na mesma, contabilidade, segurança social, eletricidade, tudo pago”, começa por explicar, acrescentando nunca ter imaginado que o encerramento da Linha da Beira Alta se prolongasse por tanto tempo.

“Quando me disseram, que ia ser modernizada a linha da Beira Alta por um período e a previsão era nove meses, eu dizia para os meu os botões, não percebo nada de obras, mas nove meses? Pensei em dois anitos, nunca quase quatro”, lamenta.

A Linha da Beira Alta está encerrada desde abril de 2022 para as obras de modernização previstas no Ferrovia 2020, causando impacto económico no comércio próximo das estações.

Para Luís Bernardino, voltar a emigrar esteve de cima da mesa. “Acordo sempre às 5h00 da manhã desde que faleceu o meu pai, estou aqui sozinho todo dia, tenho uma filha na universidade, e penso nisso tudo, de noite acordo e penso, só peço a Deus que reabra a linha. É o meu ganha-pão. É daqui que suporto tudo, pago a prestação da casa, as despesas todas. Cheguei a comentar com a minha esposa. Nós estivemos no Canadá quatro anos (de 1988 a 1992), se isto continuar assim, temos de pensar em voltar para o Canadá, porque são as poupanças que fiz, que injeto aqui de novo, para suportar as despesas, porque o que faturo não é o suficiente”, admite o proprietário do Bar da CP, em Nelas.

Autocarros param, mas passageiros nem veem o bar

Diariamente, Luís Bernardino, de 59 anos, continua a acordar às 5h00 da manhã para servir pequenos-almoços, no Bar da CP, encerrando apenas depois das 20h00, com cada vez menos clientes.

Apesar dos autocarros de transporte alternativo seguirem apinhados de gente, é como se nem vissem o seu bar.

“Há bastantes autocarros, passam 22 autocarros por dia, 11 para cada lado. Os familiares trazem cá os estudantes, naquele passeio ali à frente estão 30, 40, 50 pessoas, mas atravessa a rua um ou dois para uma garrafa de água ou um café. Estando aqui na plataforma é diferente. As pessoas passam, olham para a vitrine, levam uma sandes, levam um bolo, levam uma bebida, levam uma revista, é diferente”, observa.

Cheira a novo na Estação de Nelas, mas falta o mais importante, o som do comboio a apitar.

"A plataforma, toda a gente diz que está muito linda, os degraus dos comboios vão ficar ao nível da plataforma, ou seja, o passageiro entra logo diretamente na carreira dos comboios, já escusa de subir aqueles três degraus. O Intercidades fazia 3 horas e 15 minutos no passado. E agora eles vão tentar reduzir isso para 2 horas e 50. Eu até costumo brincar com os clientes: 'está mais bonito que a Gare do Oriente em Lisboa' e eles riem-se…”, conta Luís Bernardino.

Fotos: Liliana Carona/RR
Fotos: Liliana Carona/RR
Bar da Estação de Nelas, na Linha da Beira Baixa. Foto: Liliana Carona/RR
Estação de Nelas, na Linha da Beira Baixa. Foto: Liliana Carona/RR
Estação de Nelas, na Linha da Beira Baixa. Foto: Liliana Carona/RR
Estação de Nelas, na Linha da Beira Baixa. Foto: Liliana Carona/RR
Estação de Nelas, na Linha da Beira Baixa. Foto: Liliana Carona/RR

O proprietário do Bar da CP fica esperançado por ver os maquinistas fazer testes com os comboios desde a semana passada, ainda que sem passageiros.

“Até os clientes têm saudades do apito e os velhinhos, que não vão no comboio, mas o veem passar nas quintas. Mas graças a Deus vai abrir no final de setembro, não vai?”, questiona.

Não é só Luís Bernardino que sofre com o atraso nas obras da ferrovia. O Movimento Cívico pela Linha da Beira Alta, formado por associações de três distritos, já se concentrou em Nelas para exigir a reabertura daquela ferrovia, sob o mote “Beira Alta, na Linha Já!"

