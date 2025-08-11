Linha da Beira Alta. No bar da estação de Nelas a espera pelo comboio custa 900€ por mês

Até quando o telefone toca, Luís Bernardino apresenta-se sempre como "Luís da Estação". O próprio nome indica o vínculo de anos a fio ao Bar da CP, assim se chama o café de que é proprietário há mais de 30 anos.

Luís faz contas aos prejuízos que, com o encerramento da Linha da Beira Alta, lhe tiraram o sono.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Faturei menos na caixa e foi muito prejuízo. Imagine que fazia, isto no bruto, lucro de 30 euros por dia. Agora a menos na caixa, ao fim do mês, são 900 euros a menos que faço. E para mim é muito dinheiro. Pago tudo na mesma, contabilidade, segurança social, eletricidade, tudo pago”, começa por explicar, acrescentando nunca ter imaginado que o encerramento da Linha da Beira Alta se prolongasse por tanto tempo.

“Quando me disseram, que ia ser modernizada a linha da Beira Alta por um período e a previsão era nove meses, eu dizia para os meu os botões, não percebo nada de obras, mas nove meses? Pensei em dois anitos, nunca quase quatro”, lamenta.