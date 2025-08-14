As empresas "não veem o doutoramento como experiência válida de trabalho”. Antigos bolseiros preocupados com fim da FCT

Hoje, é docente convidada na mesma faculdade e continua a trabalhar como designer em regime freelancer, “já a pensar no pós” doutoramento.

“Para mim foi uma ótima oportunidade ter tido a bolsa. Portanto, agora consigo conjugar ser designer e estar na carreira académica com investigação.”

"Assusta-me que a Ciência vá desaparecendo”

Nenhum dos três antigos bolseiros permaneceu 100% na carreira científica enquanto Doutores, mas garantem que a FCT é essencial para quem queira prosseguir uma carreira científica.

Um doutoramento em Portugal pode custar entre os 1500 e mais de 4000 euros por ano, apenas em propinas. Fora deste valor estão taxas de inscrição e matrícula, o custo de entregar a tese e outros emolumentos. Com uma bolsa da FCT, as propinas são asseguradas e o aluno recebe uma bolsa mensal para se dedicar à investigação em exclusivo.

Em 2023, num relatório sobre o impacto das bolsas da FCT no percurso dos candidatos, lê-se que, tendo em conta que cerca de metade dos estudantes de doutoramento desiste do curso, “existe uma correlação positiva muito forte entre a taxa de sucesso e a existência de financiamento durante um período de tempo adequado que permita ao candidato dedicar-se de forma exclusiva”.

“A investigação não é uma coisa com um retorno financeiro imediato. As empresas muito dificilmente vão justificar dar dinheiro a este tipo de investigação fundamental”

Agora, com a transformação FCT e da Agência Nacional de Investigação (ANI) na Agência de Investigação e Inovação, trabalhadores científicos e partidos da oposição criticam a decisão do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e questionam o que pode acontecer às bolsas de doutoramento e ao emprego científico, notoriamente precário.

Para Rita Félix, o desaparecimento da FCT é “um bocadinho assustador”, ainda que tenha esperança de que a fusão das entidades “seja apenas uma burocracia” e que não signifique que investigações futuras, ou até a própria Ciência, sejam prejudicadas.

Mas o histórico subfinanciamento da Ciência e a precariedade das carreiras preocupa a antiga bolseira: é importante “garantir que se está a acrescentar valor e não a tirar valor ao que já existia”.

Ricardo Zacarias desconfia da ligação entre a academia e o tecido empresarial que o ministro Fernando Alexandre insiste ser o futuro. Para o antigo cientista, a investigação e as empresas têm um ritmo e um propósito diferentes: “A investigação não é uma coisa com um retorno financeiro imediato. As empresas muito dificilmente vão justificar dar dinheiro a este tipo de investigação fundamental”.

Contudo, dados do Eurostat agregados pelo PORDATA mostram um investimento crescente das empresas em áreas de investigação e desenvolvimento. Em 2023, eram mais os trabalhadores dedicados a estas tarefas nas empresas (41 mil) do que no Ensino Superior (33 mil).