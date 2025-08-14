As empresas "não veem o doutoramento como experiência válida de trabalho”. Antigos bolseiros preocupados com fim da FCT

14 ago, 2025 - 06:30 • Salomé Esteves
Nunca houve tantos doutorados em Portugal como em 2024 nem a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) atribuiu tantas bolsas de doutoramento como em 2025.
Foram 2668 as pessoas que defenderam o doutoramento no ano letivo 2023/2024 e 1550 aquelas que poderão, a partir de setembro, fazer o curso com uma bolsa da FCT. Desde 1997, milhares de bolseiros terminaram os seus doutoramentos por causa destas bolsas.
Foi neste neste cenário, e depois de prometer um aumento do investimento na fundação de 8% em 2026, que o ministro Fernando Alexandre divulgou que esta estrutura vai deixar de existir como a conhecemos: a FCT vai fundir-se com a Agência Nacional de Investigação para criar a nova Agência de Investigação e Inovação.
Rita, Ana e Ricardo têm três coisas em comum: são Doutores com letra grande, foram bolseiros da FCT e sem essa bolsa não teriam acabado o curso.
Rita Félix candidatou-se ao doutoramento em Neurociências em 2012, da Fundação Champalimaud e do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa. Uma candidatura independente à FCT, com dois investigadores e um “projeto de raiz”, garantiu-lhe um sim e arrancou o doutoramento em setembro de 2013, que viria a durar sete anos.
Apesar de essencial, a bolsa da FCT não era suficiente. O laboratório de Rita acrescentava um suplemento a todos os investigadores e cobria custos menores que ficavam fora das tabelas de emolumentos da fundação, como taxas de matrícula, impressões ou participação em eventos científicos. “Nunca houve nada que eu não pudesse fazer na minha investigação por não haver dinheiro”, esclarece.
Depois da licenciatura e do mestrado, Rita diz que o doutoramento era "o único caminho possível para fazer investigação”. Depois, “eventualmente, fazendo um pós-doc e continuando na carreira científica”.
Mas o plano não correu bem como previsto e, a certa altura, Rita apercebeu-se de que “existiam nichos de design para a ciência”, onde os materiais visuais davam uma nova vida a conhecimento tão complexo.
“O que eu mais gostava de fazer enquanto estava a fazer o doutoramento já eram as imagens, os artigos para as apresentações, os posters científicos...”
Acabados os sete anos de doutoramento, Rita virou-se para a ilustração digital e hoje é “ilustradora para ciência e designer”.
Se é preciso um doutoramento para ser designer? Não. Mas agora o conhecimento de ciência ajuda Rita a falar e a fazer perguntas a cientistas e jornalistas. As conversas são mais fáceis e mais ricas e tudo é feito com muito conhecimento de base.
Além disso, “há mesmo muita coisa que nós aprendemos que não vai na tese", explica Rita, “seja a nível pessoal ou profissional”.
Apesar de também ter partido das Neurociências, Ricardo Zacarias, colega de curso de Rita, acabou por fazer não uma, mas duas reconversões de carreira depois de terminar o doutoramento.
“Sempre quis ser cientista até o ser”, conta à Renascença, mas as “dificuldades da vida académica” fizeram-no questionar o futuro da carreira de investigação. Ricardo explica que ainda passou “um ano a fazer mais experiências como pós-doc no laboratório”, mas, depois de muita indecisão, optou por procurar emprego noutra área.
“Sabendo o que eu sei agora, se calhar nem teria ido para a faculdade e teria tentado começar a trabalhar e avançado numa área de que eu gostasse desde o início.”
Durante a investigação, Ricardo teve de aprender a programar para tratar dados. E foi com essa experiência, e mais um bootcamp, que enfrentou um ano e meio de procura de emprego. Hoje, depois de trabalhar como analista de dados, é designer de jogos.
Mas Ricardo não esquece que “não foi fácil” saltar da academia para o mundo corporativo empresarial que, acredita “não vê o doutoramento como uma experiência válida de trabalho”. Aliás, apesar de ver muitas mais-valias no percurso académico que fez, Ricardo não voltaria a fazer as mesmas escolhas.
Rita e Ricardo viajaram das ciências para mundos diferentes, mas Ana Melo foi sempre designer.
Em 2018, quando ingressou no doutoramento em Design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, fazer investigação ou ensinar não estava forçosamente nos planos. O desejo, conta, era “estudar permanentemente”.
Nessa altura, como trabalhadora-estudante, Ana acabou por perceber “que ia ser mesmo muito complicado” gerir o trabalho a tempo inteiro com o curso, que estava apenas no ano curricular, e acabou por conseguiu uma bolsa de doutoramento na parceria da Universidade de Lisboa com a FCT, que arrancou em 2019.
Com a exclusividade do contrato e a obrigatoriedade de dar três horas de aulas semanais, Ana percebeu que a vida académica podia ser futuro. “Fui sendo chamada a cada ano letivo e aceitei sempre”, conta à Renascença.
Hoje, é docente convidada na mesma faculdade e continua a trabalhar como designer em regime freelancer, “já a pensar no pós” doutoramento.
“Para mim foi uma ótima oportunidade ter tido a bolsa. Portanto, agora consigo conjugar ser designer e estar na carreira académica com investigação.”
Nenhum dos três antigos bolseiros permaneceu 100% na carreira científica enquanto Doutores, mas garantem que a FCT é essencial para quem queira prosseguir uma carreira científica.
Um doutoramento em Portugal pode custar entre os 1500 e mais de 4000 euros por ano, apenas em propinas. Fora deste valor estão taxas de inscrição e matrícula, o custo de entregar a tese e outros emolumentos. Com uma bolsa da FCT, as propinas são asseguradas e o aluno recebe uma bolsa mensal para se dedicar à investigação em exclusivo.
Em 2023, num relatório sobre o impacto das bolsas da FCT no percurso dos candidatos, lê-se que, tendo em conta que cerca de metade dos estudantes de doutoramento desiste do curso, “existe uma correlação positiva muito forte entre a taxa de sucesso e a existência de financiamento durante um período de tempo adequado que permita ao candidato dedicar-se de forma exclusiva”.
“A investigação não é uma coisa com um retorno financeiro imediato. As empresas muito dificilmente vão justificar dar dinheiro a este tipo de investigação fundamental”
Agora, com a transformação FCT e da Agência Nacional de Investigação (ANI) na Agência de Investigação e Inovação, trabalhadores científicos e partidos da oposição criticam a decisão do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e questionam o que pode acontecer às bolsas de doutoramento e ao emprego científico, notoriamente precário.
Para Rita Félix, o desaparecimento da FCT é “um bocadinho assustador”, ainda que tenha esperança de que a fusão das entidades “seja apenas uma burocracia” e que não signifique que investigações futuras, ou até a própria Ciência, sejam prejudicadas.
Mas o histórico subfinanciamento da Ciência e a precariedade das carreiras preocupa a antiga bolseira: é importante “garantir que se está a acrescentar valor e não a tirar valor ao que já existia”.
Ricardo Zacarias desconfia da ligação entre a academia e o tecido empresarial que o ministro Fernando Alexandre insiste ser o futuro. Para o antigo cientista, a investigação e as empresas têm um ritmo e um propósito diferentes: “A investigação não é uma coisa com um retorno financeiro imediato. As empresas muito dificilmente vão justificar dar dinheiro a este tipo de investigação fundamental”.
Contudo, dados do Eurostat agregados pelo PORDATA mostram um investimento crescente das empresas em áreas de investigação e desenvolvimento. Em 2023, eram mais os trabalhadores dedicados a estas tarefas nas empresas (41 mil) do que no Ensino Superior (33 mil).
Ainda assim, noticia o jornal Eco, Portugal está longe de atingir os 3% do PIB em atividades de investigação e desenvolvimento recomendados pela União Europeia. Apesar de o investimento neste setor ter aumentado significativamente nas empresas, na academia e no Estado, Portugal continua a ser o quinto país entre os 27 que menos investe em Ciência.
A nova Agência de Investigação e Inovação será tutelada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação e pelo Ministério da Economia. Mais detalhes sobre a nossa agência começarão a ser divulgados a partir de setembro, de acordo com o jornal Público.