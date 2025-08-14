Incêndios. Já arderam quase 75 mil hectares desde o início do ano

Desde o início do ano, os incêndios já consumiram 74.936 hectares. Mais de metade (cerca de 39 mil hectares) desta área ardeu na região norte de Portugal continental, especialmente nas regiões do Douro, do Alto Minho e da Área Metropolitana do Porto.

Segundo os dados do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) atualizados esta quarta-feira, 33% da área total ardeu em dias com perigo meteorológico extremo e 27%, em dias com disco máximo.

A área ardida está quase sete vezes acima acima da média para Portugal continental desde 27 de julho. Na mesma altura, entre 2010 e 2019, a média de hectares ardidos entre o final de julho e meados de agosto era pouco mais de 11 mil hectares. Mas, apesar de nos últimos dias, Portugal ter assistido a vários incêndios que consumiram milhares de hectares, 2025 está abaixo da média do número de hectares ardidos em Portugal num ano inteiro, que rondam os 130 mil.

Toda esta área ardida foi consumida por 6010 incêndios, mais de 3 mil dos quais se registaram no Norte, na Área Metropolitana do Porto e na região de Tâmega e Sousa, de acordo com o SGIFR. Este valor está bastante abaixo da média registada em Portugal: cerca de 20 mil incêndios. Apesar disso, o número está muito perto do total registado em 2024, em que, durante todo o ano foram ateados 6255 fogos.

Até ao momento, 2025 é o terceiro ano depois de 2017 com maior área ardida. No ano dos grandes incêndios de Pedrógão Grande e do distrito de Aveiro, o fogo consumiu mais de 500 mil hectares, estabelecendo um máximo histórico. Desde então, foi em 2024 que mais mato e floresta arderam: cerca de 137 mil hectares.