Calamidade e pacto de regime para incêndios: Os pedidos dos autarcas ao Governo

20 ago, 2025 - 19:53 • Maria João Costa , Vasco Bertrand Franco
São uma das primeiras linhas de apoio a quem viu as chamas consumirem os seus terrenos e bens. Os autarcas têm vivido dias difíceis com os incêndios das últimas semanas, que já provocaram três mortos e vários feridos. Confrontam-se com o desespero das populações que têm sido atingidas pelos fogos.
Esta quinta-feira, o Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O autarca da Covilhã, um dos afetados pelo fogo que começou em Arganil é categórico. Se pudesse falar diretamente com o primeiro-ministro faria um pedido: “Pedia-lhe que decrete o estado de calamidade”, diz Vitor Pereira.
Em entrevista à Renascença, o autarca explica que “com esse decreto, depois, o Governo mais facilmente, de forma mais ágil, e com instrumentos legais poderá acudir às populações, empresas, famílias, instituições, municípios e freguesias”.
Incêndios sempre os teremos, mas os resultados acu(...)
“Estamos todos numa situação muito crítica, trágica e muito complicada”, desabafa. Vitor Pereira explica que vão fazer um “levantamento rigoroso dos danos”, depois dos fogos acalmarem.
“Há muitos danos espalhados por todo o nosso território. O que precisamos é ajuda”, apela o presidente de um dos municípios afetados pelos fogos.
“Toda a ajuda é bem-vinda e absolutamente necessária, crucial e indispensável”, aponta o autarca. Vitor Pereira lembra que as “empresas, instituições e autarquias” precisam da ajuda para que “possam prosseguir a sua vida depois deste mar de cinzas e carvão que é o que resta”. “É um inferno, o que subsiste”, remata o autarca da Covilhã.
Também Luís Paulo Costa, presidente da Câmara de Arganil, acredita que os seus munícipes “estão a ser confrontados com aquilo que são as necessidades de algumas pessoas, nomeadamente aquelas que têm atividade agrícola ao nível dos ruminantes das cabras, ovelhas ou apicultura.”
O autarca sublinha que “essas são as situações mais prementes porque, neste momento, há animais que não têm alimentação porque os pastos foram todos dizimados. Essas são as situações que me parece que terão de ter uma solução imediata”.
Além da agricultura, Luís Paulo Costa considera essencial que no Conselho de Ministros se fale de “outras temáticas que são críticas a nível daquilo, que são os danos habitacionais de primeira habitação ou habitação não permanente.” E acrescenta: “Temos depois ainda o que tem a ver com os prejuízos que aconteceram ao nível das infraestruturas públicas como redes de abastecimento de água, vias rodoviárias com pavimentos completamente esturricados.”
Com 40% do município devastado, o autarca defende a criação de um pacto de regime. Luís Paulo Costa afirma que “os partidos com maior peso na sociedade portuguesa devem efetivamente consensualizar uma metodologia. No fundo, o tal sistema que tem de ser assumido por todos e tem de se responsabilizar também por todos”.
“Eu concordo com essa perspetiva de se exigir a definição de um modelo que permaneça independentemente daquilo que é a volatilidade dos ciclos políticos e partidários, porque aquilo que não pode acontecer é estar a fazer e a desfazer de 1 dia para o outro”, reforça.
Já Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, é mais severo e defende que num eventual pacto de regime “têm de haver medidas mais drásticas para acabar com tudo isto”.
O autarca sublinha que, “se as pessoas não tratam dos terrenos, então aí se é pela via da Constituição, que temos de calcular, então vamos a isso sem tabus.”
“Mas para isso é necessário haver um pacto de regime. Para que agora não se tome uma medida e a seguir, seja à esquerda, seja à direita, alguém esteja a falar mal da medida. Por isso têm de ser medidas com coragem absoluta, sem olhar a interesses particulares nem de outra índole. O único interesse que existe neste momento é o interesse geral do país e é por isso que todos nós devemos trabalhar”, acrescenta.
Em relação ao Conselho de Ministros extraordinário, Sérgio Costa defende que “as primeiras medidas que nesta circunstância têm de ser tomadas é no que diz respeito à declaração do estado de calamidade de todas as áreas ardidas. Isso é fundamental para ajudar a agilizar processos, entre outras coisas mais.”
E conclui: “Depois é a alimentação para os animais ou para os agricultores. Apoio às famílias que sofreram mais danos. Enfim, tudo isso tem de ser no imediato. Há imensos prejuízos.”
Também em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Chaves diz que é preciso reforçar a capacidade de ataque inicial aos incêndios.
“Para isso, precisamos de ter uma vigilância mais intensa do território todo”, afirma Nuno Vaz.
Depois dos incêndios, o autarca considera, também, decisivo ajudar os pequenos agricultores a “fazer a reposição da sua vinha, da sua floresta, das oliveiras, dos castanheiros, e que estas novas plantações tivessem em atenção a gestão do risco de incêndio”.
Ao nível estrutural, o presidente da Câmara de Chaves defende um levantamento da propriedade rural.
“Era fundamental, é decisivo, andamos há 30 ou 40 anos a falar disso e não avançamos. Temos que conhecer a propriedade e os proprietários. Como é que alguém gere o que não conhece? Nós gerimos a floresta, mas não a conhecemos”, sublinha Nuno Vaz.