Calamidade e pacto de regime para incêndios: Os pedidos dos autarcas ao Governo

Além da agricultura, Luís Paulo Costa considera essencial que no Conselho de Ministros se fale de “outras temáticas que são críticas a nível daquilo, que são os danos habitacionais de primeira habitação ou habitação não permanente.” E acrescenta: “Temos depois ainda o que tem a ver com os prejuízos que aconteceram ao nível das infraestruturas públicas como redes de abastecimento de água, vias rodoviárias com pavimentos completamente esturricados.”

Com 40% do município devastado, o autarca defende a criação de um pacto de regime. Luís Paulo Costa afirma que “os partidos com maior peso na sociedade portuguesa devem efetivamente consensualizar uma metodologia. No fundo, o tal sistema que tem de ser assumido por todos e tem de se responsabilizar também por todos”.

“Eu concordo com essa perspetiva de se exigir a definição de um modelo que permaneça independentemente daquilo que é a volatilidade dos ciclos políticos e partidários, porque aquilo que não pode acontecer é estar a fazer e a desfazer de 1 dia para o outro”, reforça.

"Medidas mais drásticas" para terrenos ao abandono

Já Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, é mais severo e defende que num eventual pacto de regime “têm de haver medidas mais drásticas para acabar com tudo isto”.

O autarca sublinha que, “se as pessoas não tratam dos terrenos, então aí se é pela via da Constituição, que temos de calcular, então vamos a isso sem tabus.”

“Mas para isso é necessário haver um pacto de regime. Para que agora não se tome uma medida e a seguir, seja à esquerda, seja à direita, alguém esteja a falar mal da medida. Por isso têm de ser medidas com coragem absoluta, sem olhar a interesses particulares nem de outra índole. O único interesse que existe neste momento é o interesse geral do país e é por isso que todos nós devemos trabalhar”, acrescenta.