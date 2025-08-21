Dos abraços de Marquinhos aos donativos para quem perdeu tudo: Solidariedade em tempo de incêndios

21 ago, 2025 - 22:16 • Miguel Marques Ribeiro , Ricardo Vieira
Enquanto uma parte de Portugal ardia, três pessoas perdiam a vida e várias ficavam feridas, bens eram destruídos, aldeias ficavam cercadas pelas chamas e bombeiros lutavam até à exaustão, exemplos de solidariedade aconteciam.
O país está a passar por um agosto de má memória em matéria de incêndios. Entre o início e esta quinta-feira, dia 21, mais de 230 mil hectares tinham sido queimados, um dos piores registos dos últimos anos.
Ainda assim, de vários cantos do país chegam exemplos de um espírito de entreajuda que nem as chamas são capazes de extinguir.
O caso do senhor Luís é um dos mais representativos desta onda de solidariedade. Este octogenário da aldeia de Casal do Monte, em Fornos de Algodres, comoveu o país pela forma resignada como admitiu, aos microfones da SIC Notícias, ter perdido todos os seus bens: “Ardeu tudo. Não escapou nada. Só escapou um gerador. Fiquei com isto que tenho aqui no corpo”, afirmou.
Uma vizinha criou uma angariação de fundos online, na página GoFundMe, que conseguiu reunir, até à data de publicação deste artigo, mais de 77 mil euros, suficientes para devolver a este antigo guarda florestal uma habitação digna.
Outro caso que tocou o coração de muitos portugueses passou-se igualmente na região centro, mais concretamente em Oliveira do Hospital. Um pastor perdeu a casa, mas conseguiu salvar os animais que que estavam na sua propriedade.
No quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda, um(...)
De lágrimas nos olhos, Pedro Figueiredo admitiu à RTP que o que aconteceu foi “um verdadeiro milagre”. “Foi tudo muito rápido, foi em segundos” que as chamas lhe chegaram à porta, mas com a ajuda de amigos conseguiu pôr a salvo as ovelhas e 15 cães. “Sinto orgulho dos animais, a casa fica para depois”, afirmou perante as câmaras. Depois da tragédia não faltou quem lhe desse a mão.
Um primo criou de imediato uma conta no GoFundMe, que o humorista António Raminhos, sensibilizado, ajudou a divulgar.
A organização não-governamental IRA - Intervenção e Resgate Animal acolheu os animais e iniciou ela própria uma campanha de recolha de fundos, que encerrou em menos de 24 horas com verbas suficientes para dar a Pedro Figueiredo uma nova casa.
Organização salva 60 ovelhas, 19 cães, 16 gatos, 2(...)
O IRA tem estado ativo no resgate de animais um pouco por todo o país, em apoio aos elementos da proteção civil. Reportagens noticiosas e vídeos nas redes sociais, mostram o resgate de animais em perigo feito por voluntários do grupo.
Por vezes, o apoio aos mais afetados nestas horas difíceis que o país vive implica um esforço grande de muitos portugueses. Mas há situações em que um pequeno gesto pode ser suficiente para marcar a diferença.
Veja-se o caso de Marquinhos, uma criança de Porto de Vacas, na Pampilhosa da Serra, que distribuiu abraços por um grupo de bombeiros que estava na rua, a preparar-se para a eventualidade de ser necessário proteger as habitações de chamas que estavam nas proximidades.
Com apenas seis anos, Marquinhos teve um gesto que sensibilizou muitos portugueses. Um vídeo partilhado na internet com imagens do momento teve vários comentários elogiosos: “Gesto simples, mas de valor imenso” e “que este vídeo seja um exemplo para nós, adultos”, foram algumas reações.
Esta solidariedade com os afetados pelos fogos não se fala só em português. Muitos imigrantes têm tido um papel ativo nesta fase difícil, lutando com as populações no combate às chamas. Em Oliveira do Hospital, uma das zonas mais afetadas pela vaga de incêndios, o proprietário do Milano Kebab & Pizza juntou-se a outros imigrantes indianos para a ajudar os vizinhos e as populações em risco.
“Temos feito tudo o que está ao nosso alcance para auxiliar. Há dias em que carregamos baldes, outros que estamos a ajudar os bombeiros e a segurar na mangueira do camião”, declarou Singh ao jornal online NIT.
O restaurante de Kebab também tem recebido bombeiros e outros agentes da proteção civil. “Estamos disponíveis e a trabalhar todos os dias para oferecer o que quiserem comer e beber”, diz o proprietário.
Uma demonstração de que os momentos difíceis conseguem também unir mais as pessoas.