Dos abraços de Marquinhos aos donativos para quem perdeu tudo: Solidariedade em tempo de incêndios

Ainda assim, de vários cantos do país chegam exemplos de um espírito de entreajuda que nem as chamas são capazes de extinguir.

Aos 80 anos ficar com a roupa que se leva no corpo

O caso do senhor Luís é um dos mais representativos desta onda de solidariedade. Este octogenário da aldeia de Casal do Monte, em Fornos de Algodres, comoveu o país pela forma resignada como admitiu, aos microfones da SIC Notícias, ter perdido todos os seus bens: “Ardeu tudo. Não escapou nada. Só escapou um gerador. Fiquei com isto que tenho aqui no corpo”, afirmou.

Uma vizinha criou uma angariação de fundos online, na página GoFundMe, que conseguiu reunir, até à data de publicação deste artigo, mais de 77 mil euros, suficientes para devolver a este antigo guarda florestal uma habitação digna.

Perder a casa, mas salvar o mais importante: os animais

Outro caso que tocou o coração de muitos portugueses passou-se igualmente na região centro, mais concretamente em Oliveira do Hospital. Um pastor perdeu a casa, mas conseguiu salvar os animais que que estavam na sua propriedade.

