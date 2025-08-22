"Ferida aberta" na região Centro: Fogo atingiu 20 aldeias, quatro termas e três geoparques

Rui Ventura indica que aquela entidade regional de turismo vai pedir reuniões ao Governo, através da secretaria de Estado do Turismo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, comunidades intermunicipais e associações e parceiros representativos do setor para articular uma resposta.

Entre as medidas pensadas, Rui Ventura explica que pode estar a possibilidade do “congelamento dos empréstimos” destes investidores turísticos, pelo menos durante “um ano para que haja uma recuperação”.

Ao mesmo tempo, para responder ao que Rui Ventura chama de “tragédia”, o Turismo Centro de Portugal quer “lançar uma campanha de atração do turismo à região”.

O presidente daquela entidade diz esperar a “solidariedade dos portugueses”, sobretudo daqueles que cancelaram as reservas. Rui Ventura espera que possam “reagendar” as visitas ao território, até porque, lembra, no Centro há muitas áreas que não foram atingidas.

“Este é um território de gente resiliente, onde a esperança nunca desaparece”, diz Ventura.

Para maio do próximo ano está prevista uma prova de Ultratrail. com apoio de uma conhecida marca internacional, que já prometeu não cancelar o evento, que será aproveitado para apoiar a “reflorestação” da Região Centro.