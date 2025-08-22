"Ferida aberta" na região Centro: Fogo atingiu 20 aldeias, quatro termas e três geoparques

22 ago, 2025 - 18:44 • Maria João Costa
É uma “ferida aberta na paisagem”. É assim que Rui Ventura, o presidente do Turismo Centro de Portugal classifica, na Renascença, o impacto dos incêndios na região. Dos 100 concelhos da zona, 24 foram varridos pelos fogos nos últimos dias.
O Turismo Centro de Portugal ativou, esta sexta-feira, um plano de ação para apoiar autarquias e empresas turísticas afetadas pelos incêndios. De olhos postos no território, Rui Ventura faz um “levantamento preocupante”.
“Temos cinco Aldeias de Montanha que foram afetadas; das 27 Aldeias de Xisto, 15 foram fustigadas”, indica Rui Ventura, que explica, contudo, que “felizmente” não foram as aldeias diretamente, mas “toda a paisagem” que os turistas gostam de ver.
A vaga de cancelamentos de reservas no turismo tem corrido à velocidade do vento. Também as termas foram afetadas, nomeadamente “as Termas do Cró, Unhais da Serra ou Caldas de São Paulo, em Oliveira do Hospital”, destaca o responsável.
As chamas atingiram também zonas de vinha. A produção ficou comprometida em Castelo Branco e na Idanha. Mas esta ferida chegou também aos Parques Naturais, nomeadamente ao GeoParque da Serra da Estrela e ao da Serra da Gardunha, e fustigou a paisagem protegida do Tejo, explica Rui Ventura.
A todo este levantamento, o presidente do Turismo Centro de Portugal soma ainda 400 quilómetros da Rota das Aldeias Históricas. Este rol de zonas afetadas é o possível numa altura em que Rui Ventura admite que continuam a ser difíceis as comunicações com os diferentes operadores turísticos.
“São pequenas empresas. Têm muitas dificuldades”, refere o responsável, que explica que muitos destes operadores turísticos são empresas familiares. “São empresários de turismo de habitação ou turismo rural e os cancelamentos de reservas estão a fazer com que existam depois problemas de tesouraria”, explica.
Rui Ventura indica que aquela entidade regional de turismo vai pedir reuniões ao Governo, através da secretaria de Estado do Turismo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, comunidades intermunicipais e associações e parceiros representativos do setor para articular uma resposta.
Entre as medidas pensadas, Rui Ventura explica que pode estar a possibilidade do “congelamento dos empréstimos” destes investidores turísticos, pelo menos durante “um ano para que haja uma recuperação”.
Ao mesmo tempo, para responder ao que Rui Ventura chama de “tragédia”, o Turismo Centro de Portugal quer “lançar uma campanha de atração do turismo à região”.
O presidente daquela entidade diz esperar a “solidariedade dos portugueses”, sobretudo daqueles que cancelaram as reservas. Rui Ventura espera que possam “reagendar” as visitas ao território, até porque, lembra, no Centro há muitas áreas que não foram atingidas.
“Este é um território de gente resiliente, onde a esperança nunca desaparece”, diz Ventura.
Para maio do próximo ano está prevista uma prova de Ultratrail. com apoio de uma conhecida marca internacional, que já prometeu não cancelar o evento, que será aproveitado para apoiar a “reflorestação” da Região Centro.