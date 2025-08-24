Veja se entrou: 90% dos estudantes colocados na 1.ª fase do ensino superior

Maioria (90,9%) conseguiu colocação numa das três primeiras opções

Mais de 4.819 candidatos não conseguiram vaga nas universidades e politécnicos públicos durante esta primeira fase.

Apesar disso, a maioria teve sucesso: entre os 90% de candidatos que foram colocados, a esmagadora maioria (90,9%) conseguiu colocação numa das três primeiras opções.

Entre este grupo, mais de metade (63,1%) conseguiu entrar no curso escolhido logo na primeira opção, enquanto 18,5% dos colocados conseguiram vaga na segunda opção e 9,3% na terceira opção.

Medicina admite 1.647 alunos



A procura pelas licenciaturas em Educação Básica continua a crescer: foram colocados 1.199 estudantes, preenchendo a totalidade das vagas disponíveis, o que representa um aumento de 20,3% face ao ano passado.

Esta é uma das áreas que têm estado sob pressão, devido à crescente falta de professores nas escolas. No ano passado, na primeira fase do concurso, foram colocados 997 estudantes nos cursos que formam futuros docentes.

Em Medicina, não houve novo recorde, depois de vários anos a subir: foram admitidos 1.647 estudantes, um número mais elevado do que os valores tradicionais (durante décadas abriam cerca de 1.500 vagas), mas não o suficiente para atingir novo máximo.

No ano anterior, Medicina tinha atingido o maior número de sempre: 1.661 colocados, mais 66 do que em 2023.

Foi em 2020 que Manuel Heitor, então ministro do Ensino Superior, começou a pressão: pela primeira vez em muitos anos, as faculdades de Medicina podiam criar mais 200 vagas, mas os reitores rejeitaram a ideia e no continente não foi criado nenhum novo lugar.

De lá para cá, com passos curtos, os cursos de Medicina têm vindo a receber mais alunos.