Menos alunos no ensino superior: para a reitora do ISCTE, o problema "é a chumbaria nos exames"

"Os alunos estão lá. Não há um problema de demografia: 83 mil alunos frequentavam o ensino secundário para o concluir. A questão é: onde estão eles, se apenas 54 mil entraram no ensino superior? Desistiram? Desmotivaram-se? Não conseguiram nota no exame? É isso que precisamos de saber. Porque os alunos estão lá, as vagas não são a mais", insiste Maria de Lurdes Rodrigues.

As universidades têm, garante a reitora, capacidade de resposta. Podem criar anos zero, ter escolas de verão, criar ligações às escolas secundárias. E as instituições de ensino superior, que este ano podem vir a sofrer de falta de alunos, recuperam se a tendência se inverter no próximo ano. Mas, para isso, é preciso que os alunos cheguem ao ensino superior.

"Eu estou mais preocupada com estes jovens do que com aqueles que entraram. Aqueles que entraram vão fazer o seu percurso, as instituições de ensino superior cuidarão deles. Mas os que estão fora podem até estar afastados das escolas secundárias, e isso é muito negativo para o país. Esse é o nosso verdadeiro drama: não termos uma resposta para a dificuldade em concluir o ensino secundário e preparar a entrada no ensino superior."

Este ano, as provas de ingresso passaram a ter um peso mínimo de 45% na nota de candidatura (era de 35%), enquanto a classificação final do secundário passou a valer 40% (era 50%). Já as instituições passaram a ter de exigir pelo menos dois exames nacionais como provas de ingresso, quando o mínimo era um exame.

Também a mudança das regras no acesso ao superior — a reitora do ISCTE é defensora dos exames como prova de acesso — não convence Maria de Lurdes Rodrigues. "Vamos lá ver , o acesso ao ensino superior não mudou muito: passou de uma prova para duas provas. Onde houve alterações verdadeiramente relevantes foi na conclusão do secundário" e no número de reprovações.

"As dificuldades com a habitação, as dificuldades económicas, a qualidade dos cursos — nada disso se alterou de um ano para o outro", defende a reitora, até porque nas zonas onde os custos de habitação são mais elevados, sente-se menos a queda de alunos colocados.

"Se a chumbaria é geral, se em 12 exames, em 10 deles, o número de reprovações aumenta em 10 pontos percentuais, isso não é uma tendência: é um fenómeno conjuntural que tem de ser analisado", defende a antiga ministra da Educação. As reprovações nos exames nacionais dispararam e isso, acredita, pode indicar que estes alunos, os mesmos que fizeram o 8.º ano em tempo de pandemia, que tiveram aulas à distância e nunca fizeram exames, têm falhas graves nas suas aprendizagens, acrescenta Maria de Lurdes Rodrigues.

Houve uma queda abrupta nas candidaturas ao ensino superior, quando comparamos com o ano anterior, mas deixa de ser assim tão significativa se compararmos com os anos pré-pandemia. Que tipo de causas podemos encontrar para esta diminuição? Pode ter a ver com a mudança de regras que aconteceram durante a pandemia e que agora terminaram?

Vamos lá ver. Pode não ser. O motivo pode não estar nas regras, mas sim naquilo que é o instrumento principal que suporta tanto as regras de conclusão do secundário como as de acesso ao ensino superior: os exames. No fundo, são eles que determinam o futuro dos jovens — se concluem ou não o secundário, se prosseguem ou não estudos no ensino superior.

E nós não sabemos ainda o que aconteceu nos exames, e não seria a primeira vez que surgiriam problemas relacionados com isso, quer centrados no défice de aprendizagens dos alunos, quer nas características concretas que os exames acabaram por ter.

E é para isso que devemos olhar?

Na minha opinião, é isso que deve ser analisado antes de qualquer proposta de mudança. É necessário perceber quantos alunos concluíram o secundário, em que condições o fizeram, quantos não concluíram e, sobretudo, quantos, tendo concluído, não tiveram nota positiva nas duas disciplinas que agora se exigem para entrar no ensino superior. Portanto, tudo isto tem de ser analisado antes de se propor qualquer alteração, seja ao modelo de conclusão do secundário, seja ao modelo de acesso ao ensino superior.

Porque, vamos lá ver, o acesso ao ensino superior não mudou muito: passou de uma prova para duas provas. Onde houve alterações verdadeiramente relevantes foi na conclusão do secundário. Quando se compara com o período da pandemia, a diferença foi que voltaram a existir exames para concluir o secundário, quando nos dois ou três anos anteriores esses exames não tinham existido.

Essa é a minha posição: precisamos de uma análise dos resultados dos exames com a maior urgência possível. Não se pode esperar um ano. Para efeitos estatísticos ou de investigação pode esperar-se, mas para efeitos de tomada de decisão não. Repare: os milhares de alunos que ficaram no secundário estão lá com que propósito? A fazer o quê? Eram alunos que tinham concluído ou estavam em vias de concluir, com a expectativa de entrar no mercado de trabalho ou prosseguir estudos no ensino superior.

E tem de se dar atenção a isso. Não podemos continuar a alimentar o grupo dos chamados “nem-nem”, jovens que nem estudam nem trabalham. Portanto, há uma responsabilidade tanto do lado das universidades como das escolas secundárias de olhar para estas situações e criar medidas que permitam acompanhar estes alunos na preparação para o próximo ano — seja para concluir o secundário, seja para entrar no ensino superior.

No fundo, está a dizer que deve haver cautela. Ou seja, não pensar em mudar completamente o acesso ao ensino superior apenas olhando para estes números, embora haja muitos críticos do peso que as notas dos exames do secundário têm tido nas candidaturas ao ensino superior.

O que provoca a quebra abrupta não é o peso dos exames. Não é por terem aumentado o peso que os alunos deixam de se candidatar. O que os impede é não conseguirem, em três exames, pelo menos dois com nota positiva. E o que os impede de concluir o secundário é não atingirem as médias necessárias, com as provas internas, para passar.

Ora, quando comparamos os exames de 2024 com os de 2025, vemos que só em duas disciplinas não houve aumento de reprovações — Português e Biologia/Geologia. Em todos os outros dez exames houve uma quebra, que chegou a ser da ordem dos dez pontos percentuais. Houve aqui uma alteração muito significativa e, na minha opinião, é aí que é necessário procurar as causas.

Não digo que as causas estejam necessariamente aí. O que digo é que é preciso compreender porque é que, de um ano para o outro, as reprovações aumentaram dez pontos percentuais em quase todas as disciplinas. E quando olhamos para as médias dos exames — refiro-me apenas à primeira fase —, e devo dizer que me deu muito trabalho recolher a informação, porque não está organizada nem disponível.

E é isso que considero urgentíssimo: tornar os dados acessíveis, não apenas para a decisão política, mas também para que as instituições possam organizar-se, alinhar estratégias e participar na resolução do problema. As universidades querem participar na resolução. Este é um problema que as afeta, mas que sobretudo afeta os jovens e o país.

Portanto, não vale a pena lançar hipóteses sem plausibilidade nem promover alterações sem conhecer verdadeiramente o que se passou.

Quando diz, por exemplo, que houve um grande número de exames em que a taxa de reprovação subiu, então, nesse caso, era indiferente se os alunos precisavam de um, dois ou três exames para entrar nas universidades, não é? Porque o problema são as notas baixas.

Exatamente. Se a chumbaria é geral, se em 12 exames, em 10 deles, o número de reprovações aumenta em 10 pontos percentuais, isso não é uma tendência: é um fenómeno conjuntural que tem de ser analisado. Até podemos chegar à conclusão de que, afinal, não é isso, que é outra coisa. Mas, na minha opinião, é aí que se deve investigar, porque essa foi a diferença de um ano para o outro.

As dificuldades com a habitação, as dificuldades económicas, a qualidade dos cursos — nada disso se alterou de um ano para o outro. O país tem uma capacidade instalada no ensino superior que tem de ser aproveitada. Aproveitada por quem? Pelos jovens.

Eu estou mais preocupada com estes jovens do que com aqueles que entraram. Aqueles que entraram vão fazer o seu percurso, as instituições de ensino superior cuidarão deles. Mas os que estão fora, podem até estar afastados das escolas secundárias, e isso é muito negativo para o país. Esse é o nosso verdadeiro drama: não termos uma resposta para a dificuldade em concluir o ensino secundário e preparar a entrada no ensino superior.

Quanto aos que se candidataram, não podemos deixar de olhar para fatores como a demografia e a habitação. Mas, por exemplo, vemos que nas instituições de Lisboa e Porto a quebra não foi tão significativa como noutros pontos do país — e é exatamente nestas duas cidades que os custos de habitação são mais altos.

Da mesma forma, também não houve nenhuma alteração demográfica que explique esta quebra. Veja este número: 83 mil alunos estavam inscritos para fazer prova de Português e, portanto, prontos a concluir o secundário. Apenas 77 mil fizeram a prova e só 63 mil foram aprovados.

É para estes números que temos de olhar: o que aconteceu aos outros alunos? Apesar de terem negativa, conseguiram concluir o secundário porque fazem média positiva com notas internas. Mas o que lhes aconteceu? Estes são os dados objetivos que temos hoje e que indiciam um problema. Tudo o resto não sofreu alterações significativas.

Pelo contrário, há hoje mais habitação, não há tudo aquilo que queríamos. Há hoje mais ação social, não há toda ação social que pretendíamos. Mas são questões de tendência.

