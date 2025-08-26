​Menos estudantes no superior. Reitor da Universidade do Porto defende exames calibrados para alunos da pandemia

O reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, considera que a quebra registada este ano nas candidaturas e colocações no ensino superior resulta de “uma concorrência de várias causas”, destacando a reintrodução dos exames nacionais no cálculo da nota de acesso e os efeitos da pandemia na preparação dos alunos.

“Uma das causas certamente significativa é a introdução dos exames nacionais no cálculo da nota de acesso ao ensino superior, que foi algo que esteve suspenso durante os anos da pandemia e que agora foi reintroduzido”, afirmou, recordando que o exame nacional de português levou a cerca de 15 mil reprovações.

Em entrevista à Renascença, o reitor explica que a pandemia afetou de forma particular os estudantes que agora ingressam no ensino superior, pois “são os estudantes que tiveram o 8.º e o 9.º ano em plena pandemia e que não tiveram aulas presenciais nem exames”, situação que explica défices em competências básicas.

O responsável rejeita que os custos com alojamento tenham sido o fator determinante da quebra, salientando que “as maiores reduções ocorreram no interior, onde o alojamento é mais barato”, enquanto em Lisboa e no Porto “a diminuição foi menor”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Quanto à Universidade do Porto, a instituição registou uma descida pouco expressiva. “Tivemos uma diminuição de 0,9%, portanto penso que é das reduções menos significativas a nível nacional. Temos a nota média de acesso mais alta do país e o número de candidatos por vaga mais alto do país”, sublinhou.

Para o futuro, defende uma revisão urgente do sistema de bolsas. “Para poder ter uma bolsa de estudo máxima é preciso ter uma situação praticamente de insolvência pessoal. Nós na Universidade do Porto, com 55 mil estudantes, temos apenas um número que se conta pelos dedos das duas mãos a receber a bolsa máxima”, criticou.

O reitor defende ainda que Portugal precisa de combinar apoios sociais mais robustos com novos mecanismos de financiamento, de modo a garantir que nenhum aluno abandone o ensino superior por razões económicas.

Este ano verifica-se uma queda abrupta das candidaturas e colocações no Ensino Superior, mas, se retirarmos os anos em que as regras de acesso foram adaptadas por causa da pandemia, esta queda deixa de ser significativa. As regras de acesso justificam esta quebra?

Eu acho que provavelmente estaremos perante uma situação em que existe a concorrência de várias causas, sendo que uma das causas certamente significativa é a introdução dos exames nacionais no cálculo da nota de acesso ao ensino superior, que foi algo que esteve suspenso durante os anos da pandemia e que agora foi reintroduzido. Aquilo que aconteceu foi que tivemos realmente um resultado desastroso no exame de português e isso deve merecer alguma atenção.

Gostaria de colocar duas perspetivas. A primeira é em abstrato: sou um acérrimo defensor da existência de provas nacionais. Nós não podemos passar a vida a criticar o ensino secundário e dizer que é uma tragédia porque os professores não podem reprovar, porque os alunos passam automaticamente, mesmo sem saber, e depois vir defender um sistema em que queremos que eles entrem no ensino superior sem qualquer tipo de exame independente.

Por outro lado, a existência dos exames nacionais é um fator de moderação que permite equilibrar as diferenças nos critérios de avaliação que existem entre as várias escolas.

Aquilo que aconteceu foi que tivemos realmente um resultado desastroso no exame de português e isso deve merecer alguma atenção.

Eu diria que, numa situação de cruzeiro, se não houver exames nacionais, naturalmente que, nos cursos que exigem notas mais elevadas e mais concorrenciais, vão entrar os estudantes que vêm das escolas que conhecemos por inflacionar notas, sobretudo a estudantes que têm elevada capacidade económica para frequentar essas escolas.

Portanto, quando se diz que os exames nacionais impedem os estudantes mais desfavorecidos de entrar no ensino superior, eu diria que, pelo contrário, garantem que os estudantes de excelência, sem grande capacidade financeira e que não puderam frequentar escolas de elite, tenham aí uma oportunidade de mostrar o seu mérito e conseguir ombrear com aqueles que têm elevada capacidade económica, podendo aceder a cursos de elevada competitividade.

Dito isto, acho que este ano foi uma situação muito peculiar.

Porquê?

Porque os estudantes que este ano estão a entrar na universidade são os que tiveram o 8.º e o 9.º anos em plena pandemia, sem aulas presenciais nem exames. Provavelmente esta geração tem alguns défices de conhecimento – explicáveis pela pandemia, que afetou todos, mas que atingiu de forma particular esta geração em idade crítica. São esses estudantes que, agora no exame nacional, mostram que não conseguiram adquirir algumas competências básicas, nomeadamente de leitura e de língua portuguesa.

O exame de português, que teve cerca de 15 mil estudantes com classificação negativa, não era particularmente difícil. Mas estes alunos têm justificação: viveram uma fase crítica sem aulas presenciais e sem exames. Portanto, o que me parece é que haverá tendência para a normalização nos próximos anos, sendo que há outros fatores que também concorrem para este cenário.

Os estudantes que este ano estão a entrar na universidade são os que tiveram o 8.º e o 9.º anos em plena pandemia, sem aulas presenciais nem exames. Provavelmente esta geração tem alguns défices de conhecimento.

Tais como?

O primeiro fator é a demografia: o número de estudantes no ensino secundário vai inevitavelmente diminuir, não havendo já os mesmos contingentes de jovens de há uns anos.

O outro fator é que, muito estimulado pelo próprio PRR, foram criados cursos em várias áreas e instituições que agora não têm capacidade de atração. Provavelmente será preciso repensar a oferta formativa e questionar se faz sentido manter cursos sem qualquer procura.

Tivemos uma situação preocupante: 40 cursos sem nenhum candidato. Isto é estranhíssimo e significa que provavelmente não deveriam existir ou então têm de ser acompanhados por políticas a montante que motivem os estudantes a seguir essas vias de aprendizagem e formação.

Em suma, não há uma explicação única, há várias. A situação, no meu entender, tenderá para uma certa normalização à medida que os próximos dois ou três anos passem e que os efeitos da pandemia fiquem para trás. Mas será preciso pensar seriamente a rede e a oferta formativa existente, avaliar se faz sentido mantê-la nos locais onde está, porque, quando comparamos o número de vagas existentes hoje com as de 2019, ele é muito maior, sendo que o número de estudantes não aumentou tanto assim.

Tivemos uma situação preocupante: 40 cursos sem nenhum candidato. Isto é estranhíssimo e significa que provavelmente não deveriam existir.