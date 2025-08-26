​Politécnicos querem novas regras de acesso ao superior. "Menos exames e com menos peso"

A presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Maria José Fernandes, exige um novo modelo de acesso ao ensino superior.

“Provou-se que, à partida, ele não funciona. Seria necessário repensar este modelo… Diminuir o peso dos exames, diminuir o número de exames, julgo que uma reflexão alargada deve ser feita nesse sentido”, diz em entrevista à Renascença.

Num ano em que há uma redução acentuada do número de estudantes colocados, especialmente nos politécnicos, a presidente do CCISP mostra-se preocupada.

Apesar do cenário, Maria José Fernandes garantiu que nenhuma instituição politécnica está em risco imediato: “Elas são muito necessárias nas regiões onde estão inseridas e são motores de desenvolvimento.”

Este ano verifica-se uma queda abrupta das candidaturas e colocações no Ensino Superior, mas, se retirarmos os anos em que as regras de acesso foram adaptadas por causa da pandemia, esta queda deixa de ser significativa. As regras de acesso justificam esta quebra?

Eu julgo que, em parte, podemos justificar por aí. Nós tínhamos estado, há vários anos, a subir o número de estudantes no ensino superior, que tanta falta fazem ao país, e vemos decair agora de uma forma abrupta que nos parece muito significativa e que vai um bocadinho contra aquilo que era a expectativa e aquilo que devia ser a evolução normal.

Olhando para trás, estamos ainda abaixo do modelo anterior. Nós tivemos um período antes da pandemia, um período durante a pandemia e temos agora um novo período, e este novo período é mais exigente ainda do que era o anterior, antes da pandemia. O CCISP foi naturalmente contra este modelo já em 2023.

Portanto, na perspetiva dos politécnicos, será então a questão das regras de acesso aquilo que pesa, mais do que questões demográficas, económicas ou de alojamento?

Sim. Nós percebemos que a demografia é, de facto, um problema, mas os números, pelo que nós apurámos, ainda não demonstram a relação direta e abrupta que houve entre o número de estudantes, os candidatos e a demografia.

Por outro lado, a questão do alojamento é naturalmente muito importante e preocupante para os estudantes e suas famílias, que suportam as despesas do estudante deslocado, mas é um problema que já existe há vários anos e que se tem vindo a agudizar nos últimos três ou quatro anos. É uma questão que já existia no ano passado e, mesmo assim, não houve uma quebra de alunos como a que se verificou este ano.

Portanto, entendemos que a justificação é, naturalmente, as novas regras de acesso, que se vieram a mostrar penalizadoras para os estudantes e para as instituições.

Olhando para os números, percebemos que esta quebra de colocações é transversal, relativamente às universidades e aos politécnicos, mas o quadro é mais severo para os politécnicos. Está preocupada com o seu setor?

É uma preocupação que já tínhamos. Há uma quebra generalizada em todas as instituições do país, mas mais acentuada nos territórios de baixa densidade, onde estão localizados grande parte dos politécnicos. Já em anos anteriores sabíamos que, nestas regiões, é mais difícil captar estudantes. É preciso políticas públicas para a captação de pessoas e a melhor solução é reforçar as instituições de ensino superior com estudantes.