​Acesso ao Ensino Superior: jovem cria podcast que chega a um milhão de pessoas por mês

Rafael Vieira argumenta que “só quem estuda ou estudou é que sabe como é realmente aquele curso, naquela instituição em específico”. Assim, começou a “fazer episódios em direto no YouTube, depois também iam para plataformas de podcast, em que reunia estudantes de diferentes instituições para falarem do mesmo curso”.

“Falávamos das cadeiras, das dificuldades, da realidade do curso”, descreve. No entanto, não ficou por aqui. “Os estudantes começaram a fazer muitas perguntas sobre o acesso ao ensino superior. Então fui estudar: li normas, despachos, tudo sobre o concurso nacional de acesso, acesso para diplomados, maiores de 23, bolsas, sempre a partir de fontes oficiais”, assegura.

Em cinco anos, o projeto cresceu. Tem um site, está no YouTube, no Instagram, no Tik Tok, no Spotify, entre outros.

A presença em multiplataformas permite impactar milhões de pessoas. “Nesta altura conseguimos, por mês — repito, por mês — chegar a quase um milhão de pessoas. Houve alturas em que chegámos a mais de um milhão de pessoas em apenas um mês, somando todas as plataformas. Já aconteceu até numa só plataforma chegámos perto de um milhão num único mês”, assegura Rafael Vieira.

Podcast Universitário já saltou do digital



Mais do que os números, Rafael Vieira destaca as reações que recebe das pessoas, estudantes e não só. “Muitos pais e mães agradecem. ‘Rafa, obrigado, porque graças a ti consigo compreender como apoiar e ajudar o meu filho ou a minha filha’”, relata. Com indisfarçável orgulho, Rafael explica que até já chegaram a avós.

“É impressionante quando os avós nos dizem que, graças ao que explicamos, conseguem apoiar os netos no processo de acesso ao ensino superior, bolsas, etc.”, partilha.