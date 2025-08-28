​Acesso ao Ensino Superior: jovem cria podcast que chega a um milhão de pessoas por mês

28 ago, 2025 - 06:20 • Cristina Nascimento
Corria o ano de 2020 e as preocupações de quase toda a gente centravam-se na pandemia. Mas havia mais vida para lá da Covid-19 e Rafael Vieira, na altura com 23 anos, decidiu lançar o Podcast Universitário, um projeto que, na altura, conciliava com o seu trabalho a tempo inteiro como engenheiro informático.
A ideia parte de uma premissa simples: ajudar a informar estudantes. “Inicialmente eram só algumas dicas em áudio, dicas universitárias, baseadas na minha experiência. Mas depois lembrei-me da minha própria escolha de curso. Foi como um Euromilhões: quando escolhi Engenharia Informática achava que era uma coisa, depois percebi que era outra completamente diferente, mas acabei por gostar. Então pensei: ‘os miúdos não deviam andar às cegas, deviam ter acesso a testemunhos reais para perceberem como é que os cursos são’”, explica Rafael Vieira, em entrevista à Renascença.
E se assim pensou, passou à ação. Em cinco anos de atividade já recolheu testemunhos de mais de 500 estudantes sobre mais de 160 cursos diferentes no Ensino Superior.
Rafael Vieira argumenta que “só quem estuda ou estudou é que sabe como é realmente aquele curso, naquela instituição em específico”. Assim, começou a “fazer episódios em direto no YouTube, depois também iam para plataformas de podcast, em que reunia estudantes de diferentes instituições para falarem do mesmo curso”.
“Falávamos das cadeiras, das dificuldades, da realidade do curso”, descreve. No entanto, não ficou por aqui. “Os estudantes começaram a fazer muitas perguntas sobre o acesso ao ensino superior. Então fui estudar: li normas, despachos, tudo sobre o concurso nacional de acesso, acesso para diplomados, maiores de 23, bolsas, sempre a partir de fontes oficiais”, assegura.
Em cinco anos, o projeto cresceu. Tem um site, está no YouTube, no Instagram, no Tik Tok, no Spotify, entre outros.
A presença em multiplataformas permite impactar milhões de pessoas. “Nesta altura conseguimos, por mês — repito, por mês — chegar a quase um milhão de pessoas. Houve alturas em que chegámos a mais de um milhão de pessoas em apenas um mês, somando todas as plataformas. Já aconteceu até numa só plataforma chegámos perto de um milhão num único mês”, assegura Rafael Vieira.
Mais do que os números, Rafael Vieira destaca as reações que recebe das pessoas, estudantes e não só. “Muitos pais e mães agradecem. ‘Rafa, obrigado, porque graças a ti consigo compreender como apoiar e ajudar o meu filho ou a minha filha’”, relata. Com indisfarçável orgulho, Rafael explica que até já chegaram a avós.
“É impressionante quando os avós nos dizem que, graças ao que explicamos, conseguem apoiar os netos no processo de acesso ao ensino superior, bolsas, etc.”, partilha.
Este projeto que começou no digital já chegou à rua. “Fazemos também parcerias com câmaras municipais, que nos permitem chegar aos estudantes dos seus municípios, através das escolas. Fazemos sessões sobre acesso ao ensino superior, escolha do curso e até podcasts ao vivo, presencialmente, para criar empatia e ajudar de forma mais próxima”, descreve.
Mas não só. “No ensino superior também fazemos muitas parcerias com instituições por todo o país. Para dar uma ideia da dimensão: só este ano, desde janeiro, já fomos a 14 distritos de Portugal Continental e até à Ilha Terceira”, assegura.
Nestas ocasiões Rafael Vieira recebe também feedback do que tem feito ao longo dos cinco anos. “Jovens, pais e mães vêm falar connosco para agradecer, literalmente. ‘Obrigado pelo vosso trabalho, porque através de vocês conseguimos perceber como tudo funciona, de outra forma não teríamos conseguido”.
O podcaster garante até já recebeu relatos de jovens que lhe dizem que já tiraram “dúvidas quando estavam a entrar no ensino superior e que, entretanto, já acabaram o curso, estão a entrar no mercado de trabalho e eu continuo a ajudar”.
Rafael Vieira explica a que se referem estes jovens. O projeto que começou por ser dedicado ao Ensino Superior já tem “uma série no YouTube dedicada ao mercado de trabalho, com um e-book gratuito para ajudar os estudantes a pôr em prática as dicas”.
Cinco anos de crescimento que obrigaram a alargar a equipa de trabalho. Nesta entrevista à Renascença, Rafael Vieira explica que consegue viver exclusivamente deste projeto e conta com mais três pessoas que, diariamente, colaboram na gestão e produção de conteúdos. Depois tem ainda um grupo de voluntários que vão escrevendo alguns artigos.
“No total somos entre 10 a 15 pessoas”, assegura.
Rafael Vieira tornou-se num especialista sobre o acesso ao Ensino Superior, a vida universitária e o ingresso no mundo de trabalho.
“As principais dúvidas que nos colocam são muito variadas. Como ajudamos em três fases — acesso ao ensino superior, percurso no ensino superior e transição para o mercado de trabalho — as questões vão desde ‘como funciona o Concurso Nacional de Acesso?’ a ‘como escolher curso e instituição?’, ‘como candidatar-me a bolsas?’, ‘como fazer Erasmus?’, ‘como preparar o CV ou o LinkedIn?’, "como me preparar para entrevistas?’”, diz. O sucesso das respostas, diz Rafael, está na forma de comunicação.
“Existe uma lacuna muito grande, a nível do Ministério e das instituições, na comunicação. Não só na forma de comunicar, mas também na partilha de informação. E acho que essa é uma das razões do nosso sucesso: tentamos aproximar ao máximo a nossa comunicação dos miúdos”, diz.
Rafael Vieira garante que não é por usarem “uma linguagem mais da Geração Z ou seja o que for, mas por simplificarmos”.
“Do lado do Ministério da Educação e das entidades ligadas ao ensino superior - como a Direção-Geral do Ensino Superior, a Direção-Geral da Educação, o Júri Nacional de Exames - falta clareza na comunicação. Muitas vezes lançam despachos enormes que ficam cheios de lacunas, e somos nós que temos de os esmiuçar para perceber o que significam no dia a dia dos estudantes”, assegura.
Nesse caminho para “esmiuçar” os assuntos há emails trocados com as entidades oficiais e que nem sempre têm resposta.
“Há entidades em que conseguimos chegar mais facilmente, mas nunca de forma 100% direta, diria. Ou seja, há canais, há threads de email já longas, onde já se percebe o contexto e já se sabe com quem se está a falar. Mas, entre aspas, sabe sempre a pouco. Chega um momento em que parece que, do outro lado, não há resposta para as questões que colocamos, ou não há abertura para se responder”, descreve.
Numa altura em que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação pretende implementar uma profunda reforma, Rafael Vieira mostra-se apreensivo: “O risco é grande, o risco de acumular todas estas instituições numa só”.
“Da minha perspetiva, parece um exagero em termos de acumulação, que vai juntar demasiadas responsabilidades. Cá estamos para ver qual será a resolução completa e quais serão, a partir daí, os canais de comunicação”, diz.
Já sobre outro assunto da atualidade – a redução do número de alunos no Ensino Superior – Rafael Vieira não tem dúvidas sobre o que justifica este fenómeno.
“Do contacto que tenho, mesmo famílias com rendimentos muito baixos tentam candidatar-se. O que realmente limitou o número de candidatos e de colocados foram estas novas regras. Muitos estudantes não conseguiram terminar o secundário por não conseguirem fazer tantos exames; outros não conseguiram ter as provas necessárias para se candidatar, já que agora todos os cursos exigem no mínimo duas. Isto teve um impacto enorme”, remata.