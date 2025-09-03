Menu
Renascença Renascença

Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 mortos e 18 feridos

03 set, 2025 - 18:21 • Ricardo Vieira , Anabela Góis , Marisa Gonçalves , Sandra Afonso

Cinco feridos estão em estado grave. A carruagem ficou completamente destruída. Governo decreta um dia de luto nacional

A+ / A-
Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos
Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

Quinze mortos e 18 feridos é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde. O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira.

A informação foi avançada por uma porta-voz do INEM pelas 20h30, em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, na Praça dos Restauradores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além das 15 vítimas mortais, há cinco feridos graves e 13 ligeiros, adiantou a mesma fonte.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.

OuvirPausa
Testemunha relata à Renascença acidente no Elevador da Glória

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08 e em "três minutos" os serviços de emergência chegaram ao local, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil.

"Retirámos toda a gente do elevador. Vai haver investigação às causas do acidente. O elevador ficou bastante danificado", adiantou o mesmo responsável.

Imagens divulgadas pelas televisões e nas redes sociais mostram a carruagem do ascensor completamente destruída e vários feridos no chão.

O elevador descia a rua quando descarrilou, tombou e embateu num edifício.

Nas operações de socorro estão envolvidas pelo menos duas viaturas médicas do INEM, oito ambulâncias e 34 elementos dos Sapadores.

GPIAAF vai investigar descarrilamento

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai abrir uma investigação ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que hoje causou vítimas mortais e vários feridos, alguns com gravidade.

“O GPIAAF irá abrir uma investigação [ao acidente], mas devido à limitação de meios [humanos] na área ferroviária, apenas amanhã de manhã [quinta-feira] iniciará a recolha de evidências no local”, adiantou à agência Lusa fonte deste organismo público.

Fonte da Carris disse à Renascença que ainda não há informação sobre as causas do acidente, que serão apuradas numa investigação posterior.

Todos os meios foram ativados e a empresa está em contacto com os serviços de emergência, adianta a mesma fonte.

A prioridade nesta altura é socorrer as vítimas, sublinha.

O trânsito está condicionado na Avenida da Liberdade.

Marcelo lamenta acidente com vítimas mortais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória.

"O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.

O Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

"Lisboa está de luto"

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória, mas adianta não está em condições de avançar um número exato.

"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.

Além de mortos há "muitas vítimas em estado grave", adianta Carlos Moedas.

O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e pode levar até 43 passageiros.

O ascensor tem dois carros a operar e faz uma viagem de 265 metros.

O elevador da Glória foi inaugurado em 24 de outubro de 1885.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda