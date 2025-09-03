Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 mortos e 18 feridos

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

Quinze mortos e 18 feridos é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde. O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira. O desastre aconteceu pouco depois das 18h00. A informação sobre o número de vitimas foi avançada por uma porta-voz do INEM pelas 20h30, em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, na Praça dos Restauradores. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além das 15 vítimas mortais, há cinco feridos graves e 13 ligeiros, adiantou a mesma fonte. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.

Testemunha relata à Renascença acidente no Elevador da Glória

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08 e em "três minutos" os serviços de emergência chegaram ao local, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil. "Retirámos toda a gente do elevador. Vai haver investigação às causas do acidente. O elevador ficou bastante danificado", adiantou o mesmo responsável. A carruagem do ascensor ficou completamente destruída e vários feridos no chão. O elevador descia a rua quando descarrilou, tombou e embateu num edifício.

Nas operações de socorro estiveram envolvidas viaturas médicas do INEM, ambulâncias e elementos dos Sapadores de Lisboa. Última inspeção realizada em 2024 A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" neste e em todos os ascensores da cidade.

A empresa responsável pelo ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto assegura, em comunicado que foram "respeitados todos os protocolos de manutenção".

A última manutenção intercalar, que acontece de dois em dois anos, foi realizada em 2024, indica a Carris. A "manutenção geral é realizada de cada quatro anos "e ocorreu em 2022", adianta a empresa.

A Carris acrescenta que "têm sido escrupulosamente cumpridos os programas de manutenção mensal, semanal e a inspeção diária". Em declarações aos jornalistas, Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, adianta que "há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa".

No entanto, Manuel Leal, dirigente sindical da Fectrans e do STRUP, diz que os trabalhadores da Carris apresentaram "queixas sucessivas" quanto à necessidade de manutenção dos elevadores, inclusive o da Glória.

GPIAAF vai investigar descarrilamento

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai abrir uma investigação ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que hoje causou vítimas mortais e vários feridos, alguns com gravidade. “O GPIAAF irá abrir uma investigação [ao acidente], mas devido à limitação de meios [humanos] na área ferroviária, apenas amanhã de manhã [quinta-feira] iniciará a recolha de evidências no local”, adiantou à agência Lusa fonte deste organismo público. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) também vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".



Governo decreta luto nacional O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, 4 de setembro, na sequência do acidente do elevador da Glória, em Lisboa.

"Um trágico acidente ocorrido com o Ascensor da Glória, no concelho de Lisboa, no dia 03 de setembro de 2025, provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País. O Governo decide declarar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Assim: É declarado o luto nacional no dia 04 de setembro de 2025", refere o decreto hoje aprovado pelo Conselho de Ministros. Marcelo lamenta acidente e pede esclarecimento rápido O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória. "O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.