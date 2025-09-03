Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 mortos e 23 feridos

03 set, 2025 - 18:21 • Ricardo Vieira , Anabela Góis , Marisa Gonçalves , Sandra Afonso
Quinze mortos e 18 feridos é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde. O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira.
O desastre aconteceu pouco depois das 18h00. A informação sobre o número de vitimas foi avançada por uma porta-voz do INEM pelas 20h30, em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, na Praça dos Restauradores.
Além das 15 vítimas mortais, há cinco feridos graves e 18 ligeiros.
Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.
A urgência do Hospital de São José recebeu 9 feridos: 5 em estado grave e 4 ligeiros, apurou a Renascença.
Seis feridos foram levados para o Hospital de Santa Maria, um em estado grave.
Entre os feridos ligeiros está uma criança de 3 anos.
Dois feridos têm nacionalidade espanhola, indica o Ministério das Relações Externas de Espanha.
Testemunha relata à Renascença acidente no Elevador da Glória
O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08 e em "três minutos" os serviços de emergência chegaram ao local, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil.
"Retirámos toda a gente do elevador. Vai haver investigação às causas do acidente. O elevador ficou bastante danificado", adiantou o mesmo responsável.
A carruagem do ascensor ficou completamente destruída e vários feridos no chão. O elevador descia a rua quando descarrilou, tombou e embateu num edifício.
Nas operações de socorro estiveram envolvidas viaturas médicas do INEM, ambulâncias e elementos dos Sapadores de Lisboa.
O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa em Lisboa, pretendendo ter realizadas as autópsias dos 15 mortos no acidente com o elevador da Glória até quinta-feira de manhã.
A delegação do Sul foi reforçada com duas equipas que estão a deslocar-se das delegações do Porto e de Coimbra, esta última incluindo elementos de Tomar. As equipas vão trabalhar durante toda a noite e podem ser precisos exames de genética ou medicina dentária, situação que pode atrasar a identificação das vítimas.
A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" neste e em todos os ascensores da cidade.
A empresa responsável pelo ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto assegura, em comunicado que foram "respeitados todos os protocolos de manutenção".
A última manutenção intercalar, que acontece de dois em dois anos, foi realizada em 2024, indica a Carris.
A "manutenção geral é realizada de cada quatro anos "e ocorreu em 2022", adianta a empresa.
A Carris acrescenta que "têm sido escrupulosamente cumpridos os programas de manutenção mensal, semanal e a inspeção diária".
Em declarações aos jornalistas, Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, adianta que "há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa".
No entanto, Manuel Leal, dirigente sindical da Fectrans e do STRUP, diz que os trabalhadores da Carris apresentaram "queixas sucessivas" quanto à necessidade de manutenção dos elevadores, inclusive o da Glória.
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai abrir uma investigação ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que hoje causou vítimas mortais e vários feridos, alguns com gravidade.
“O GPIAAF irá abrir uma investigação [ao acidente], mas devido à limitação de meios [humanos] na área ferroviária, apenas amanhã de manhã [quinta-feira] iniciará a recolha de evidências no local”, adiantou à agência Lusa fonte deste organismo público.
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) também vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".
O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, à semelhança do que acontece neste tipo de situações, indicou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A PGR indica ainda que o Ministério Público "encontra-se a realizar os procedimentos necessários, no âmbito das suas competências, nomeadamente para efeitos de preservação da prova, com orientação e em articulação com os órgãos de polícia criminal".
O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, 4 de setembro, na sequência do acidente do elevador da Glória, em Lisboa.
"Um trágico acidente ocorrido com o Ascensor da Glória, no concelho de Lisboa, no dia 03 de setembro de 2025, provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País. O Governo decide declarar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Assim: É declarado o luto nacional no dia 04 de setembro de 2025", refere o decreto hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória.
"O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.
O Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória, mas adianta não está em condições de avançar um número exato.
"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.
Além de mortos há "muitas vítimas em estado grave", adianta Carlos Moedas.
O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e pode levar até 43 passageiros.
O ascensor tem dois carros a operar e faz uma viagem de 265 metros.
O elevador da Glória foi inaugurado em 24 de outubro de 1885.