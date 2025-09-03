Menu
Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

03 set, 2025 - 18:21 • Ricardo Vieira , Anabela Góis , Marisa Gonçalves , Sandra Afonso

Imagens mostram a carruagem completamente destruída. Ascensor liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. Há pelo menos 20 vítimas, disse à Renascença fonte do INEM.

O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.

Três pessoas terão morrido, disse fonte da PSP à CNN Portugal.

Dois feridos estão em estado crítico e há várias pessoas encarceradas, adiantou à Lusa a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins.

Três feridos do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, foram encaminhados para o hospital de Santa Maria, disse à Renascença fonte da Unidade Local de Saúde (ULS). Sete feridos foram para o Hospital de São José, cinco estão em estado grave.

Margarida Castro Martins, da Proteção Civil de Lisboa, dá as primeiras informações sobre o acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08.

Imagens divulgadas pelas televisões e nas redes sociais mostram a carruagem do ascensor completamente destruída e vários feridos no chão.

O elevador descia a rua quando descarrilou, tombou e embateu num edifício.

Nas operações de socorro estão envolvidas pelo menos duas viaturas médicas do INEM, oito ambulâncias e 34 elementos dos Sapadores.

Fonte da Carris disse à Renascença que ainda não há informação sobre as causas do acidente, que serão apuradas numa investigação posterior.

Todos os meios foram ativados e a empresa está em contacto com os serviços de emergência, adianta a mesma fonte.

A prioridade nesta altura é socorrer as vítimas, sublinha.

O trânsito está condicionado na Avenida da Liberdade.

Marcelo lamenta acidente com vítimas mortais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória.

"O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.

Reportagem da jornalista Catarina Severino Alves, na Praça dos Restauradores

O Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e pode levar até 43 passageiros.

O ascensor tem dois carros a operar e faz uma viagem de 265 metros.

O elevador da Glória foi inaugurado em 24 de outubro de 1885.

[em atualização]

