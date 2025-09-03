Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. Há pelo menos 20 vítimas, disse à Renascença fonte do INEM.

O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.

Três pessoas terão morrido, disse fonte da PSP à CNN Portugal.

Dois feridos estão em estado crítico e há várias pessoas encarceradas, adiantou à Lusa a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins.



Três feridos do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, foram encaminhados para o hospital de Santa Maria, disse à Renascença fonte da Unidade Local de Saúde (ULS). Sete feridos foram para o Hospital de São José, cinco estão em estado grave.