Seis incêndios que deflagraram à noite representam um terço da área ardida

Nos primeiros oito meses do ano foram registados 35 incêndios com mais de 500 hectares de área ardida: mais de metade (18) aconteceram no Norte do país, com seis deles a terem começado durante a noite e a representarem mais de 30% de toda a área ardida no país.

Entre eles está o grande incêndio que começou em Arganil, no dia 13 de agosto. Eram 5h08 da madrugada quando foi dado o primeiro alerta, com o fogo a tornar-se o maior de sempre, lavrando por 65 mil hectares nos distritos de Coimbra e Guarda até entrar em resolução, 11 dias depois.

A este juntam-se outros cinco incêndios: o de Sátão, com quase 14 mil hectares de área ardida também a 13 de agosto, que deflagrou por volta da meia-noite; o de Vila Real, com quase 6 mil hectares, que teve início por volta das 2h45 da madrugada no dia 2 de agosto; e outros três, em Tabuaço, Cinfães e Ponte de Lima, com menos de mil hectares de área ardida.

Todos eles começaram com uma ignição noturna, entre as 22 horas da noite e as 6 horas da manhã.

Ao todo, representam uma área ardida de mais de 87 mil hectares - cerca de 34% de toda a área ardida este ano -, num território com área superior à ilha da Madeira.