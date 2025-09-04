40% das empresas da Associação Têxtil com quebra de vendas. Tarifas e plataformas chinesas agravam crise

Desde o início do ano até à pausa para as férias de Verão, 40% das empresas inscritas na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) registaram quebras no volume de vendas.

Os dados resultam de um inquérito realizado sobre o primeiro semestre do ano pela ATP, que diz ter perto de mil associados responsáveis pela maioria do volume de exportações do sector em Portugal.

Nas últimas semanas, são várias as notícias que dão nota do fecho de fábricas da indústria têxtil. À Renascença, o presidente da ATP, Mário Jorge Machado, lembra que os negócios continuam a lutar contra as perdas provocadas no período de pandemia e as dificuldades geradas pelo aumento dos custos de produção, como o preço da energia.

De acordo com o representante, a crise na indústria têxtil piorou desde o anúncio das novas tarifas comerciais de Donald Trump para o Estados Unidos.

Tarifas de Trump desviam produtos asiáticos para a Europa

Mário Jorge Machado refere que, além de colocar "barreiras na venda de produtos europeus aos Estados Unidos", as novas taxas estão a "desviar" para a Europa os produtos asiáticos que se vendiam nos Estados Unidos.

"Neste momento, as estatísticas da Comissão Europeia mostram que uma série de produtos, como os têxteis e o vestuário, cresceram cerca de 30% no valor de importações para a União Europa e os preços diminuíram entre 15 a 20%", salienta.

Mário Jorge Machado reforça que este "desvio" do interesse asiático para a Europa está a prejudicar os negócios dos Estados-membros, ao mesmo tempo que continua a crescer o negócio das plataformas eletrónicas como a SHEIN.

O presidente da ATP considera "impensável e injustificado" o incentivo que a União Europeia dá aos consumidores para comprarem na China e pede que o comércio seja regulado.

"Entidades como a SHEIN não pagam aquilo que qualquer empresa tem que pagar. Isto está a provocar uma concorrência desleal e a promover a desindustrialização europeia", defende.

Mário Jorge Machado indica que, ao mesmo tempo em que a Europa é "inundada" por produtos da China, as exportações da União Europeia para o país do continente asiático caíram 20% nos primeiros seis meses do ano.

Apesar de na Associação Têxtil e Vestuário não haver registo de empresas em risco de falência, o representante da ATP admite que o cenário se está a complicar numa fase em é cada vez mais difícil para os negócios que estão em dificuldades desde a pandemia.

Mário Jorge Machado recorda que a indústria têxtil tem um grande peso na economia nacional, dando emprego a perto de 125 mil pessoas.