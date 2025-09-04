Menu
Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

04 set, 2025 - 17:01 • Lara Castro , Rodrigo Machado

24 horas depois do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, o balanço é de 16 vítimas mortais. Veja aqui a cronologia dos acontecimentos.

O Elevador da Glória, ponto turístico da cidade de Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, perto da Praça dos Restauradores. O acidente causou 16 mortos e mais de 20 feridos, dos quais seis permanecem em estado grave e três estão a evoluir favoravelmente.

No total, entre as vítimas contabilizam-se passageiros de pelo menos 10 nacionalidades.

Segundo os relatos ouvidos pela Renascença e por agências, o elevador que subia a partir dos Restauradores percorreu alguns metros e descaiu subitamente, até ao ponto de partida. Logo de seguida, o elevador que descia de S. Pedro de Alcântara foi avistado a descer a Calçada da Glória, a grande velocidade, acabando por descarrilar depois de uma curva, quase no final do percurso, embatendo na fachada de um prédio.

Recapitulamos o que ficamos a saber nas primeiras 24 horas desde que se deu o acidente.

🕛 Cronologia do descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa

3 de Setembro de 2025 | Quarta-feira

  • 18h08 – Proteção Civil é alertada para o descarrilamento do elevador da Glória.

“Fomos alertados às 18h08 para um descarrilamento do elevador da Glória, em três minutos chegamos ao local”, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil.

  • 18h11 – Chegada da Proteção Civil ao local do acidente.

  • 18h30 – A diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, diz que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados, em declarações à Lusa.


  • 20h30 – "Retirámos toda a gente do elevador”, afima Alexandre Rodrigues, Comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. “Vai haver investigação às causas do acidente. O elevador ficou bastante danificado”, adiantou o mesmo responsável.
  • 20h31 Primeiro Balanço oficial de vítimas. Quinze mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave. Entre os feridos ligeiros está uma criança de 3 anos, anunciou Tiago Oliveira, porta-voz do INEM, em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, na Praça dos Restauradores.
  • 00h10 – Número de feridos sobe para 23. Em declarações à Sic Notícias, João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, afirmou que o número de feridos subiu para 23, um aumento face aos 18 inicialmente reportados.

  • 00h30 – Primeira vítima mortal identificada. Trata-se do guarda-freio do Elevador da Glória. Através de uma nota de condolências divulgada nas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (Sitra) adiantou que o guarda-freio que estava encarregue da composição que descarrilou morreu devido ao acidente, tratando-se de André Marques

4 de Setembro de 2025 | Quinta-feira

  • 09h19 – Segundo balanço oficial de vítimas. 17 mortos e 21 feridos confirmados, anunciou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.
    • Segundo a responsável, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, duas das quais acabaram por morrer durante a noite.
    • Os feridos, 12 mulheres e sete homens, são de pelo menos 10 nacionalidades diferentes: quatro de nacionalidade portuguesa, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino, havendo quatro feridos cujas nacionalidades não estão ainda identificadas.
    • Quanto às 15 vítimas mortais declaradas no local do acidente, são sete homens e oito mulheres, todos adultos, incluindo estrangeiros.
  • 13h25 – Montenegro fala ao país e promete "resposta o mais célere possível" para perceber as causas do acidente. Carlos Moedas, na mesma comunicação, indica que pediu à Carris que "abrisse uma investigação interna, mas também externa e independente" ao que ocorreu.


  • 13h43 – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF)concluiu perícias no local e remete informações para sexta-feira.
  • 16h30 – Inspeção ao Elevador da Glória "parece ter sido bem efetuada". Carris tem "investido fortemente na manutenção".
    • Em Conferência de Imprensa o presidente do conselho de administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, diz que a empresa duplicou o investimento em manutenção nos últimos anos e que a inspeção realizada no dia do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, "parece ter sido bem efetuada".
  • 18h00 – PJ adianta mais detalhes sobre nacionalidades das vítimas mortais no Elevador da Glória.
    • De acordo com Luís Neves, foi possível confirmar entre os mortos "cinco cidadãos portugueses, dois cidadãos sul coreanos, um elemento suíço" e, com "elevado grau de probabilidade", "um cidadão alemão, dois canadianos, um ucraniano e um norte-americano".
