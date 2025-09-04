Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

04 set, 2025 - 17:01 • Lara Castro , Rodrigo Machado
O Elevador da Glória, ponto turístico da cidade de Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, perto da Praça dos Restauradores. O acidente causou 16 mortos e mais de 20 feridos, dos quais seis permanecem em estado grave e três estão a evoluir favoravelmente.
No total, entre as vítimas contabilizam-se passageiros de pelo menos 10 nacionalidades.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo os relatos ouvidos pela Renascença e por agências, o elevador que subia a partir dos Restauradores percorreu alguns metros e descaiu subitamente, até ao ponto de partida. Logo de seguida, o elevador que descia de S. Pedro de Alcântara foi avistado a descer a Calçada da Glória, a grande velocidade, acabando por descarrilar depois de uma curva, quase no final do percurso, embatendo na fachada de um prédio.
Recapitulamos o que ficamos a saber nas primeiras 24 horas desde que se deu o acidente.
3 de Setembro de 2025 | Quarta-feira
“Fomos alertados às 18h08 para um descarrilamento do elevador da Glória, em três minutos chegamos ao local”, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil.
Desastre de quarta-feira, no coração de Lisboa, pr(...)
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta (...)
4 de Setembro de 2025 | Quinta-feira
Estão "em curso os procedimentos para identificaçã(...)