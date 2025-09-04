Os corpos, o pânico e depois o silêncio. Testemunhos do acidente no elevador da Glória

Os dois amigos tentaram ajudar os vivos. “Nós vimos uma criança a chorar no chão e tentámos levantá-la”. Além do choro do rapaz, Mohammad descreve um ambiente de silêncio.

Um silêncio também testemunhado por Teresa d’Avó, depois do estrondo inicial provocado pelo descarrilamento.

“Houve muito barulho, foi algo que fez muito barulho naturalmente. Muito pó, as pessoas a gritarem. Mas depois também existiu um pouco de calmaria, como se as pessoas estivessem em choque com o que se estava a passar”, conta à Renascença.

O elevador da Glória, icónico ascensor que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, tem duas carruagens. “O que nos deu o alerta foi o elétrico que desce. A cerca de um metro e meio do percurso final, ficou sem freio.”, explica Teresa.

“Foi um embate de metro e meio (...), fez muito barulho. As pessoas lá dentro assustaram-se, gritaram”, continua.

Teresa e um colega preparavam-se para ir ajudar as vítimas quando viram o elétrico que vinha de cima “completamente desenfreado”.

“Virei-me, só disse às pessoas ‘Fugam!’, porque o nosso medo é que a carruagem embatesse na outra e viesse, efetivamente, até meio da praça dos restauradores. Fugimos todos”, continuou.

A carruagem de cima acabou por embater num prédio situado numa curva. “Acredito que esta curva evitou uma tragédia ainda maior, porque se esta rua fosse a direito, as duas carruagens teriam embatido uma na outra”.

Após o embate, Teresa viu uma pessoa no passeio, que acredita ter sido “colhida” pelo elétrico.