Vaivém há 140 anos: como funciona o Elevador da Glória?

O Elevador da Glória opera em Lisboa desde 1885, descendo e subindo a calçada que liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara ao longo de 265 metros.

Com duas carruagens interligadas, ambas deslocam-se em sentidos opostos e cruzam-se a meio do percurso, enquanto uma sobe e outra desce.

O acidente de quarta-feira à tarde, 3 de setembro, que provocou pelo menos 16 vítimas mortais, aconteceu com a carruagem no topo da Calçada da Glória, que desceu cerca de 200 metros a uma velocidade considerável, dada a inclinação média de 17%, embatendo com estrondo no prédio em frente.

Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente na mesma linha: em maio de 2018, uma das carruagens descarrilou devido a falhas na manutenção das rodas. Ninguém morreu e um mês depois, os ascensores já estavam em funcionamento outra vez.

Como funciona o Elevador da Glória?

À Renascença, o professor no Instituto Superior Técnico, Carlos Oliveira Cruz, explica que o elevador de Lisboa é semelhante ao de muitos espalhados pelo país, incluindo em Braga, Porto e na Nazaré.

"É um sistema que consiste, do ponto de vista do seu funcionamento, num princípio muito simples, que é um sistema em que existem dois veículos que estão ligados por um cabo e em que é o peso dos próprios veículos que funciona para atuar a subida de um dos veículos. Isto é, funciona num sistema de pêndulo. Há um veículo que está em cima, um veículo que está na zona de baixo e o cabo que os liga transmite a força quando o veículo de cima começa a descer, com o seu peso a puxar o veículo que está em baixo", explica.