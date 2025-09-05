Quem fiscaliza o Elevador da Glória? AMT aponta para o IMT, IMT nega

O Elevador da Glória entrou em funcionamento em 1885. Com um sistema de tração originalmente baseado em cremalheira (em que uma roda dentada interage com um carril) e contrapeso de água, que foi alterado para um sistema a vapor e, em 1915, para eletricidade.

Na segunda alínea do artigo 10.º, já na secção sobre a exploração das instalações, o decreto-lei indica que "o cumprimento das condições e o preenchimento dos requisitos referidos no número anterior devem ser verificados pelo IMT, I. P., de três em três anos, após inspeção da instalação, para a emissão da autorização de continuação em serviço". Os requisitos mencionados na primeira alínea do artigo apontam "as condições estabelecidas no relatório de segurança e manter preenchidos os requisitos de capacidade técnica e de cobertura da responsabilidade civil."

A Renascença sabe que o Elevador do Bom Jesus, inaugurado em março de 1882 — anterior ao Elevador da Glória e o mais antigo do país —, recebeu do IMT a mais recente autorização de continuação em serviço a 22 de novembro de 2023.

IMT recusa ter tido responsabilidade sobre Elevador da Glória

O IMT mantém, em vários contactos telefónicos durante esta sexta-feira — e por isso posteriores às respostas por escrito —, que não tem nem nunca teve a supervisão do Elevador da Glória.

O instituto público afirma que nunca foi responsável por veículos históricos, exceto se estes tiverem sido alvo de alterações técnicas “significativas” após 1986 — a data definida no decreto-lei mencionado pela AMT.

Durante as mesmas conversas, o IMT reconheceu ainda que o Elevador do Bom Jesus faz parte dos equipamentos sob a alçada do instituto, devido à intervenção que sofreu em meados da década de 2000.

Foi nesta altura que a Renascença confirmou que o IMT tem a supervisão dos elevadores de Santa Justa e da Bica, em Lisboa. A Renascença falou, igualmente, com uma fonte especializada, que explica que tal se poderá dever ao facto destes dois equipamentos terem motores externos, ao contrário dos ascensores da Glória e do Lavra.

Elevadores da Glória e do Lavra não são transporte por cabo?

Os elevadores de Santa Justa e da Bica aparecem diferenciados também no caderno de encargos definido pela Carris para o contrato de manutenção dos quatro equipamentos, que esteve em vigor até ao fim de agosto.

A segunda cláusula aponta que "os equipamentos Bica e Elevador de Santa Justa, objeto do contrato a celebrar, são considerados equipamentos de transporte por cabo em exploração pela Carris", estando assim sujeitos "aos regimes regulados através do Regulamento (EU) 2016/424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativo às instalações por cabo, do Decreto-Lei n.º 34/2020, de 9 de julho e do Regulamento n.º 227/2012, de 18 de junho, relativo à conceção e ao processo de autorização de construção e entrada em serviço de instalações por cabo para o transporte de pessoas".