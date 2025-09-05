Reitor da Universidade do Porto "tomou a única decisão possível", diz presidente do CRUP

O reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, "tomou a única decisão possível" ao não aceitar candidaturas sem nota mínima no curso de Medicina, diz à Renascença o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Paulo Jorge Ferreira considera que o reitor da Universidade do Porto tomou a única decisão que podia tomar, ao recusar-se a homologar a colocação de 30 candidatos oriundos do concurso especial para licenciados.

"Foi dado a homologar ao senhor reitor [da Universidade do Porto] uma decisão que era contra os regulamentos da sua própria instituição. Ao não homologar, para mim, tomou a única decisão possível. Não vejo que fosse possível tomar outra, porque atestar a legalidade do ato não era obviamente possível", sublinha.

Questionado se o ministro da Educação, Fernando Alexandre, sai beliscado desta polémica, ao ter admitido a possibilidade de vagas supranumerárias, o presidente do CRUP diz à Renascença que não julga a reputação ou as decisões do ministro.

Enquanto presidente do CRUP, como analisa toda esta polémica entre o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto?



E nesse quadro, como é que entende a conversa do ministro com o reitor da Universidade do Porto, em que - e o próprio ministro confirma isso - que foi manifestada a disponibilidade para a criação de 30 vagas supranumerárias desde que existisse base legal? É normal um ministro dizer uma coisa destas?

