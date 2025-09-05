Verão de 2025 é o mais quente e mais seco desde que há registo

O último verão foi o mais quente e o mais seco desde que há registo, com três ondas de calor e 33 novos valores recorde de temperatura máxima e 10 novos recordes de temperatura mínima.

Uma análise preliminar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o verão com as temperaturas mais altas dos últimos 94 anos, uma vez que os valores começaram a ser registados em 1931.

A média de temperatura ficou na ordem dos 23,51°C, mais 1,55°C acima do valor normal entre 1991 e 2020, considerado como a referência.

O IPMA descreve o ano de 2025 como "extremamente quente e extremamente seco", com o valor médio da temperatura máxima a ficar nos 30,78°C, o mais alto desde que há registo - "com uma anomalia de mais 2,09ºC em ralação ao valor normal", enquanto o valor médio da temperatura mínima do ar ficou nos 16,25ºC - o quarto mais alto desde 1931 e mais um grau Celsius que o normal.

A nível de precipitação, o verão de 2025 também foi o que registou menos chuva desde que há registo, com com um total de precipitação de 10.9 mm, correspondendo a apenas 24% do valor normal 1991-2020.