Verão de 2025 é o mais quente e mais seco desde que há registo

05 set, 2025 - 18:48 • Diogo Camilo
O último verão foi o mais quente e o mais seco desde que há registo, com três ondas de calor e 33 novos valores recorde de temperatura máxima e 10 novos recordes de temperatura mínima.
Uma análise preliminar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o verão com as temperaturas mais altas dos últimos 94 anos, uma vez que os valores começaram a ser registados em 1931.
A média de temperatura ficou na ordem dos 23,51°C, mais 1,55°C acima do valor normal entre 1991 e 2020, considerado como a referência.
O IPMA descreve o ano de 2025 como "extremamente quente e extremamente seco", com o valor médio da temperatura máxima a ficar nos 30,78°C, o mais alto desde que há registo - "com uma anomalia de mais 2,09ºC em ralação ao valor normal", enquanto o valor médio da temperatura mínima do ar ficou nos 16,25ºC - o quarto mais alto desde 1931 e mais um grau Celsius que o normal.
A nível de precipitação, o verão de 2025 também foi o que registou menos chuva desde que há registo, com com um total de precipitação de 10.9 mm, correspondendo a apenas 24% do valor normal 1991-2020.
Durante o verão foram registadas três ondas de calor: entre os dias 15 e 20 de junho, de 26 de junho e 9 de julho e entre 29 de julho e 17 agosto - a onda de calor mais longa desde que há registo nas regiões de Norte e Centro do país.
Isto significa que, entre os 92 dias de junho, julho e agosto, quase metade - 40 - foram de onda de calor.
A temperatura mais alta deste verão foi registada em Mora, no distrito de Évora, com 46,6 ºC no dia 29 de junho, que é um novo máximo para o mês em Portugal. A temperatura mais baixa foi registada em Carrazeda de Ansiães, no dia 21 de julho, com 4,7 ºC.
Ao todo foram registadas 33 recordes de temperatura máxima em vários concelhos e 10 novos recordes de temperatura mínima.
No total, o mês de agosto foi o 5.º mais quente desde que há registo, com uma temperatura média de 24,4 ºC, o mês de julho foi o 9.º mais quente desde que há registo, com uma temperatura média de 23,65 ºC, e o mês de junho foi o 3.º mais quente desde que há registo, com uma média de temperatura de 22,49 ºC.