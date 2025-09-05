Menu
Renascença Renascença

Meteorologia

Verão de 2025 é o mais quente e mais seco desde que há registo

05 set, 2025 - 18:48 • Diogo Camilo

Números preliminares do IPMA apontam para uma média de temperatura máxima nos 30,8°C - mais dois graus do que a média de anos anteriores. Nos meses de junho, julho e agosto foram registados 40 dias de ondas de calor.

A+ / A-

O último verão foi o mais quente e o mais seco desde que há registo, com três ondas de calor e 33 novos valores recorde de temperatura máxima e 10 novos recordes de temperatura mínima.

Uma análise preliminar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o verão com as temperaturas mais altas dos últimos 94 anos, uma vez que os valores começaram a ser registados em 1931.

A média de temperatura ficou na ordem dos 23,51°C, mais 1,55°C acima do valor normal entre 1991 e 2020, considerado como a referência.

O IPMA descreve o ano de 2025 como "extremamente quente e extremamente seco", com o valor médio da temperatura máxima a ficar nos 30,78°C, o mais alto desde que há registo - "com uma anomalia de mais 2,09ºC em ralação ao valor normal", enquanto o valor médio da temperatura mínima do ar ficou nos 16,25ºC - o quarto mais alto desde 1931 e mais um grau Celsius que o normal.

A nível de precipitação, o verão de 2025 também foi o que registou menos chuva desde que há registo, com com um total de precipitação de 10.9 mm, correspondendo a apenas 24% do valor normal 1991-2020.

Durante o verão foram registadas três ondas de calor: entre os dias 15 e 20 de junho, de 26 de junho e 9 de julho e entre 29 de julho e 17 agosto - a onda de calor mais longa desde que há registo nas regiões de Norte e Centro do país.

Isto significa que, entre os 92 dias de junho, julho e agosto, quase metade - 40 - foram de onda de calor.

A temperatura mais alta deste verão foi registada em Mora, no distrito de Évora, com 46,6 ºC no dia 29 de junho, que é um novo máximo para o mês em Portugal. A temperatura mais baixa foi registada em Carrazeda de Ansiães, no dia 21 de julho, com 4,7 ºC.

Ao todo foram registadas 33 recordes de temperatura máxima em vários concelhos e 10 novos recordes de temperatura mínima.

No total, o mês de agosto foi o 5.º mais quente desde que há registo, com uma temperatura média de 24,4 ºC, o mês de julho foi o 9.º mais quente desde que há registo, com uma temperatura média de 23,65 ºC, e o mês de junho foi o 3.º mais quente desde que há registo, com uma média de temperatura de 22,49 ºC.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas