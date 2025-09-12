"Estamos a falhar com estas crianças". Alunos com necessidades específicas esperam ano letivo sem "efetiva inclusão"

Não é normal um aluno e uma mãe serem barrados à entrada de uma escola, mas foi o que aconteceu com Dânia Martins e o filho Dinis, em Oeiras, em 2022. “Não nos deixaram entrar” para participar nas atividades, argumentando que não podiam incluir crianças com necessidades educativas específicas, recorda esta mãe residente em Lisboa.

Dinis, hoje com dez anos, sofre de encefalopatia hipóxica-isquémica, uma doença incapacitante, que resulta de problemas ocorridos durante o parto.

“Quando eu entrei em trabalho de parto, houve uma complicação”, recorda Dânia. “O bebé começou a deixar de receber oxigénio enquanto ainda estava dentro da minha barriga”.

As complicações no pós-parto sucederam-se: “Nasceu em morte aparente. Teve de ser reanimado. Passado algumas horas, começou a fazer convulsões e foi transferido para os cuidados intensivos do Hospital de Coimbra, onde esteve em coma durante uma semana.”

Bullying, revolta e um braço-de-ferro

O cenário “devastador” com que ela e o marido se confrontaram não os impediu de tentar proporcionar ao filho todas as condições para se desenvolver e ser uma criança feliz. E foi precisamente isso que ocorreu nos primeiros anos, com recurso a clínicas privadas e à colocação num jardim de infância, no sistema público, que “correu bastante bem”.

“É um menino que anda sozinho, tem marcha autónoma, corre, salta, pula, é expressivo. Ele não consegue falar, mas consegue mostrar bastante bem aquilo que quer, consegue explicar-se por gestos”, relata a progenitora.

Quando o Dinis fez quatro anos, o casal separou-se e Dânia mudou-se da Covilhã para Lisboa, para que o filho tivesse acesso a terapias mais individualizadas.

"Cada autarquia faz um bocadinho aquilo que bem entende", assegura Lourenço Santos, do MIE

No entanto, a partir do momento em que Dinis passou para o 1.º ano do ensino básico, na mesma escola de Oeiras onde tinha frequentado o jardim de infância, “as coisas complicaram-se”.

As atividades feitas fora do horário escolar, das 9h às 15h, eram organizadas pela Associação de Pais da escola.