Lei atribui ao IMT responsabilidade pela supervisão do Elevador da Glória, dizem juristas

13 set, 2025 - 08:00 • Sandra Afonso , Daniela Espírito Santo , João Pedro Quesado

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes rejeita ter esta competência, com base numa lei de 2020, e o Governo confirma este entendimento. No entanto, juristas contactados pela Renascença têm outra leitura.

Quem supervisiona a segurança no Elevador da Glória? A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) atribui a responsabilidade ao Instituto da Mobilidade Terrestre (IMT), o IMT rejeita essa competência com base na lei e responsabiliza a Carris, o Governo dá razão ao IMT, a Carris não fala.

Quer isto dizer que há um vazio na lei e há empresas de transportes a operarem sem qualquer supervisão? Segundo os juristas contactados pela Renascença, não. A lei estipula de facto as competências no caso específico do Elevador da Glória, apesar das alterações que o texto tem vindo a registar.

Após o descarrilamento, a 3 de setembro, o IMT garantiu várias vezes à Renascença, oralmente e por escrito, que não é responsável pela fiscalização da segurança no Elevador da Glória.

Notícia Renascença

O IMT supervisiona, através da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, os elevadores de Santa Justa e da Bica, mas entende que os outros dois ascensores de Lisboa, o da Glória e o do Lavra, não são da sua competência.

Esta posição é justificada com o decreto-lei n.º 34/2020 e merece a concordância da tutela. À Renascença, também a Secretaria de Estado da Mobilidade, liderada por Cristina Pinto Dias, diz que cabe à Carris "garantir a segurança das instalações e dos passageiros" de ascensores como o Elevador da Glória.

O que diz a lei?

O decreto-lei n.º 34/2020 passa para a legislação nacional um regulamento europeu sobre as instalações por cabo —, quando "passaram a estar excluídas as instalações classificadas como de interesse histórico, cultural ou patrimonial e que tenham entrado em serviço antes de 1 de janeiro de 1986 e sem terem sofrido alterações de conceção ou de construção significativas".

OuvirPausa
"Vemos em várias normas a indicação do IMT como entidade reguladora" - Helena Braga Marques

Para o IMT e para a tutela, "são disso exemplo, em Lisboa, os elevadores de Santa Justa, da Bica, do Lavra e da Glória, assim classificados pelo Decreto 5/2022, de 19 de fevereiro", indica a Secretaria de Estado da Mobilidade.

O IMT só assegura a supervisão dos elevadores de Santa Justa e da Bica porque já tinha esta competência e “manteve a continuidade do acompanhamento".

Transportes

Esta interpretação da lei “não é linear”, garantem à Renascença os juristas contactados, que levantam “sérias dúvidas” sobre a não atribuição da responsabilidade pela fiscalização da segurança dos elevadores históricos de Lisboa ao IMT.

A advogada Helena Braga Marques, coordenadora da Unidade económica de transportes na PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, contesta mesmo a interpretação do IMT.

OuvirPausa
"O IMT tem que fiscalizar se a Carris cumpre as disposições do decreto-lei" - Helena Braga Marques

“Não tenho o mesmo entendimento”, diz a especialista. “A legislação que é evocada pelo IMT para excecionar a sua responsabilidade, percorrendo o decreto, expressamente vemos em várias normas a indicação do IMT como entidade reguladora”, acrescenta.

O decreto-lei citado determina as competências sobre elevadores históricos movidos por cabo, anteriores a 1986, que já tenham sido alvo de intervenções significativas. Como o elevador da Glória nunca foi alterado, fica sem supervisão?

Helena Braga Marques garante que não há nenhum vazio legal: “o Artº 20 nº1 diz expressamente que o IMT tem de fiscalizar se a Carris cumpre ou não cumpre as disposições do decreto-lei”, explica. Além disso, há um artigo que “engloba as instalações anteriores a 1986, o que inclui o Elevador da Glória”, conclui Helena Braga Marques.

OuvirPausa
As responsabilidades da Carris e do IMT, segundo Helena Braga Marques

Na prática, há dois responsáveis pela segurança do Elevador da Glória: “a Carris tem a responsabilidade da manutenção da operação diária e o IMT a supervisão e a intervenção de recurso, intervém em caso de incumprimento por parte da Carris”, sublinha.

A AMT também atribui a fiscalização ao IMT. Em resposta à Renascença, diz que "a fiscalização técnica de funiculares em operação (e outras instalações por cabo para o transporte de pessoas, cf. Decreto-Lei n.º 34/2020, de 9 de julho) é da responsabilidade do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., IMT".

A Carris continua sem responder à Renascença.

