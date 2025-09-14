Mais de metade das vagas na 2.ª fase do acesso ao Ensino Superior ficaram por preencher

14 set, 2025 - 00:01 • Diogo Camilo
Mais de metade das vagas na 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior ficaram por colocar nas instituições públicas, tendo sido colocados quase nove mil alunos nas vagas que sobraram da primeira fase.
Segundo números da Direção-Geral de Ensino Superior, divulgados esta madrugada de domingo, foram colocados 8.824 estudantes, mais 795 do que no ano anterior, para um crescimento de 10% em relação a 2024/25.
Dos mais de 43 mil alunos colocados na 1.ª fase, cerca de 39 mil realizaram a matrícula e inscrição - cerca de 90% -, ficando abertas quase 16 mil vagas, a que acresceram mais de duas mil libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase.
Do total de 18 mil vagas, mais de nove mil não foram ocupadas - cerca de 51,3%.
Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 15 e 17 de setembro na respestiva universidade, com cada instituição a decidir a abertura da terceira fase do concurso e o número de vagas, em valor igual ou inferior às que sobraram na segunda fase.
As vagas colocadas a concurso na terceira fase serão conhecidas a 22 de setembro, com a candidatura a decorrer entre os dias 23 e 25 de setembro.
Depois de terem sido colocados 43.899 estudantes na 1.ª fase de concurso, e com os colocados nesta 2.ª fase, a universidade com mais vagas sobrantes é o Instituto Politécnico de Bragança que, das mais de 2 mil iniciais, apenas viu serem ocupadas cerca de 800.
Entre universidades públicas, a que ficou com mais vagas por ocupar foi a de Aveiro, com 310. A que ficou com menos foi a Universidade Nova de Lisboa, com 52 entre mais de 2.800.