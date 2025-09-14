Mais de metade das vagas na 2.ª fase do acesso ao Ensino Superior ficaram por preencher

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 15 e 17 de setembro na respestiva universidade, com cada instituição a decidir a abertura da terceira fase do concurso e o número de vagas, em valor igual ou inferior às que sobraram na segunda fase.

As vagas colocadas a concurso na terceira fase serão conhecidas a 22 de setembro, com a candidatura a decorrer entre os dias 23 e 25 de setembro.

Depois de terem sido colocados 43.899 estudantes na 1.ª fase de concurso, e com os colocados nesta 2.ª fase, a universidade com mais vagas sobrantes é o Instituto Politécnico de Bragança que, das mais de 2 mil iniciais, apenas viu serem ocupadas cerca de 800.

Entre universidades públicas, a que ficou com mais vagas por ocupar foi a de Aveiro, com 310. A que ficou com menos foi a Universidade Nova de Lisboa, com 52 entre mais de 2.800.