Professores: Reservas de recrutamento passam a sair a cada três dias úteis

15 set, 2025 - 19:23 • Fátima Casanova
O Governo vai aumentar a velocidade das colocações de professores, anunciou esta segunda-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre.
As chamadas reservas de recrutamento passam a sair a cada três dias úteis.
Depois de vários anos em que estes concursos eram semanais e saiam sempre à sexta-feira, a próxima reserva de recrutamento, a número 4, vai ser divulgada já na quarta-feira, 17 de setembro.
Com as novas regras, segundo apurou a Renascença, a reserva número 5 sai desta segunda-feira a uma semana, dia 22 de setembro, e a número 6 na quinta-feira, no dia 25.
O ministro da Educação admitiu esta segunda-feira que há regiões do país onde a substituição dos professores perto da reforma será mais difícil, mas garantiu que o sistema de colocação dos professores será duas vezes mais rápido do que era.
"Em cada escola vai ser um caso. Se nós estivermos a falar de escolas na região Norte, esse problema vai ser relativamente fácil de resolver, porque no Norte há muitos professores disponíveis. Vai ser muito mais difícil nas escolas da Grande Lisboa, da Península de Setúbal e do Algarve", disse Fernando Alexandre.
Em Santo Tirso, no distrito do Porto, onde inaugurou esta segunda-feira aos dois novos Centros Tecnológicos Especializados do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Fernando Alexandre não avançou com datas específicas para a substituição dos 700 professores que vão reformar-se neste arranque de ano letivo, mas garantiu que o Governo está a trabalhar "em múltiplas dimensões".