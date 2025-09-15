Menu
Renascença Renascença

​Educação

Professores: Reservas de recrutamento passam a sair a cada três dias úteis

15 set, 2025 - 19:23 • Fátima Casanova

Concursos eram semanais. Ministério da Educação quer acelerar a velocidade a que os professores são colocadas nas escolas com carências.

A+ / A-

O Governo vai aumentar a velocidade das colocações de professores, anunciou esta segunda-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

As chamadas reservas de recrutamento passam a sair a cada três dias úteis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de vários anos em que estes concursos eram semanais e saiam sempre à sexta-feira, a próxima reserva de recrutamento, a número 4, vai ser divulgada já na quarta-feira, 17 de setembro.

Com as novas regras, segundo apurou a Renascença, a reserva número 5 sai desta segunda-feira a uma semana, dia 22 de setembro, e a número 6 na quinta-feira, no dia 25.

O ministro da Educação admitiu esta segunda-feira que há regiões do país onde a substituição dos professores perto da reforma será mais difícil, mas garantiu que o sistema de colocação dos professores será duas vezes mais rápido do que era.

"Em cada escola vai ser um caso. Se nós estivermos a falar de escolas na região Norte, esse problema vai ser relativamente fácil de resolver, porque no Norte há muitos professores disponíveis. Vai ser muito mais difícil nas escolas da Grande Lisboa, da Península de Setúbal e do Algarve", disse Fernando Alexandre.

Em Santo Tirso, no distrito do Porto, onde inaugurou esta segunda-feira aos dois novos Centros Tecnológicos Especializados do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Fernando Alexandre não avançou com datas específicas para a substituição dos 700 professores que vão reformar-se neste arranque de ano letivo, mas garantiu que o Governo está a trabalhar "em múltiplas dimensões".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou